国家象征公民工作组的调查报告建议，还包括：激发国民的使命感、防止国家符号的滥用，以及审查使用这些符号的相关立法和指导方针。

一个公民工作组向当局建议，使用多种官方语言举行升旗礼，并且增进人们对国歌内容的理解，以普及国歌和国旗等国家符号的象征意义。

国家象征公民工作组的调查报告建议，还包括：激发国民的使命感、防止国家符号的滥用，以及审查使用这些符号的相关立法和指导方针。

工作组前天（7月16日）向文化、社区及青年部提交了名为“我们的象征、我们的精神、我们的新加坡”的报告，根据调查结果将建议归纳为四方面，分别是：激发日常讨论、重新设想共同经验、提高国家象征符号在日常生活中的重要性，以及重新定义创意并负责任地使用国家符号。

具体的改善建议还包括使用多种官方语言举行升旗礼，以及设立举报非法使用国家符号的数码平台等。

新加坡国旗和国歌等最早的国家符号诞生于1959年。工作组于今年3月展开一项调查，希望了解时至今日这些符号对新加坡人的身份认同起到怎样的作用。共有近1500人参与调查。

国旗作为国家象征 民众认为应规范使用

调查显示，新加坡国旗作为国家的象征，不仅常出现在庆典等公开场合，也常出现在艺术品、纪念品及网络平台上，规范使用国旗对新加坡人而言至关重要。但相较于指正网络平台上的不规范使用，新加坡人更善于纠正实体国旗的摆放问题。

调查也发现，大多数新加坡人能够很好地理解国家信约的内容，在听到或诵读国家信约时，内心有强烈的国家归属感。信约内容仍适用于当今社会，能够强化国民的国家身份认同。但据教育工作者观察，学生在日常升旗礼时并不能全心全意地唱国歌，对国歌歌词的教育仍须要加强。

另外，新加坡人认为鱼尾狮这一形象虽然对外国人或游客而言，是能够代表狮城的符号，具有较高辨识度，但并不倾向于用它来表达爱国情怀。人们也觉得国花卓锦万黛兰不适合表达爱国情感，而更适合作为国家纪念活动上的服饰或礼品的图案。

文社青部将听取艺术工作者及海外新加坡人等利益相关者的意见，并征询其他政府机构对《新加坡国徽、国旗与国歌法》（Singapore Arms and Flag and National Anthem Act）以及其他指导准则的修改建议，在今年9月前对该报告作出回应，预计将在2022年向国会提交修正法案。

工作组成员：国家符号反映价值观

去年12月，文社青部面向新加坡人公开招募国家象征公民工作组的成员。工作组后来由47名来自不同性别、种族、年龄及专业领域的新加坡人组成，其中最小的16岁，最年长的82岁。

最年长的成员符致君（82岁，退休）出生于英殖民统治时期，他认为国家符号的意涵并没有完全普及。

符致君表示，“在我看来，国家符号对维系新加坡的团结与强大至关重要，我们必须更加了解这些象征符号所反映的理想与价值观。尤其是对我们这一代接受不同教育的人来说，这些教育是缺乏的，我们在学校没有接受过新加坡历史的教育，反而更熟悉英国历史。”

过去三年都参与国庆庆典工作的陈柏龙（31岁，创意制作人）也希望借此机会探索国家符号的象征意义，“我非常想了解这些标志对我们的同胞意味着什么，以及这些符号如何在国庆这种大型活动或表演中激发人们的情感共鸣”。