武吉巴督黄泥淹路初步调查 是雨后土壤滑入采石场导致水溢出

武吉巴督西沟渠泥水急冲下坡，导致马路变成黄泥路，两条车道封锁数小时。初步调查显示，连日大雨导致成周采石场悬崖的土壤松软，结果引发这起事故。

7月15日晚接近7时，好景园（Goodview Gardens）第383座组屋附近发生一起沟渠泥水急冲下坡的事件。暴涨的泥水从好景园附近的下坡沟渠涌出，溢满了位于斜坡下端的武吉巴督西5道马路，两条通往好景园的车道因此暂停通行，封锁数小时。