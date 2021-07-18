武吉巴督黄泥淹路初步调查 是雨后土壤滑入采石场导致水溢出 订户 来自 / 联合早报 文 / 王凯义 发布 / 2021年7月18日 5:00 AM 工程承包商准备把成周采石场内多余的水排出，以避免下大雨时，水从采石场溢出。（取自刘燕玲面簿） 字体大小: 小 中 大 武吉巴督西沟渠泥水急冲下坡，导致马路变成黄泥路，两条车道封锁数小时。初步调查显示，连日大雨导致成周采石场悬崖的土壤松软，结果引发这起事故。7月15日晚接近7时，好景园（Goodview Gardens）第383座组屋附近发生一起沟渠泥水急冲下坡的事件。暴涨的泥水从好景园附近的下坡沟渠涌出，溢满了位于斜坡下端的武吉巴督西5道马路，两条通往好景园的车道因此暂停通行，封锁数小时。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 武吉巴督西 刘燕玲 环境 沟渠 武吉巴督市镇公园 国家公园局 洗澡突昏倒中风 工程师半瘫失语 巴刹鱼贩都受检 几时可开档？——鱼贩检测Q&A