女佣认了麦片“加料” 警介入调查

朝阿公麦片吐口水的女佣接受当局调查时，坦承共七次在阿公的饮料里吐口水，让女雇主大感震惊直呼恶心！警方也已经介入，朝“恶作剧”的方向调查此案。

《联合晚报》在7月11日（星期天）报道，女雇主郑小姐（32岁，文员）四个多月前聘请30来岁的印度尼西亚籍女佣照顾八旬的外公外婆，结果她在7月9日早上8时许查看闭路电视时，竟发现女佣正朝外公杯子里的麦片吐口水。

女佣事后否认吐口水，即便郑小姐拿出电眼作证，女佣仍誓死不认，女雇主气得向人力部告发女佣恶行。

郑小姐通知《联合晚报》，人力部在接获她的投诉后，决定替她报警，警方目前以恶作剧的方向侦办此事。

女佣目前暂住在中介提供的住所协助调查。

据郑小姐了解，女佣后来向当局坦承曾吐口水高达七次，让她震惊不已。

她说，她本月9日碰巧在家，偶然查看电眼时竟目睹女佣吐口水在阿公杯子，赶紧冲出房间质问女佣，并要她倒掉麦片。

“要不是我当时在家刚好看到女佣的举动，否则可能没留意到女佣恶行。”

然而，郑小姐万万没想到的是，女佣早前竟还朝阿公的饮料吐口水多达六次。

由于正值冠病期间，女佣吐口水的举动不仅让郑小姐感到恶心，也担心会传播疾病。

“阿公竟然喝了六天女佣的口水，而且不知道她是不是只在阿公的饮料内加料，想到这里就让我不寒而栗。”

人力部答复《联合晚报》询问时表示，由于案件还在调查中，当局不便予以置评。

警方也证实接获这起案件，案件仍在调查。

完整报道，请翻阅2021年7月18日的《联合晚报》。