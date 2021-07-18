PIE六车连环撞 2男1女婴送院

泛岛快速公路发生连环车祸，涉及五辆汽车和一辆卡车，其中一辆汽车在猛烈撞击下翻覆，四轮朝天。两名男子和一女婴在车祸中受伤，被送往医院救治。

这起车祸发生于昨日（7月17日）中午约12时45分，地点在泛岛快速公路（PIE）往大士方向，靠近明地迷亚路出口的路段。

读者黄先生（45岁，保险人员）通报说，他开车经过发生车祸的路段时，看到车祸现场停放着警车、消防车和救护车，还有两辆拖车在一旁待命。救护人员正为伤者展开救治。

记者赶到现场时，发现快速公路最右边的四条车道被警方封锁，仅剩下最左侧的一条车道能通行。最右边的车道有三辆白色轿车连环相撞，被夹在中间的轿车车盖翻起，最后一辆轿车的车头也严重损毁。

在三辆轿车的左边是一辆灰色轿车，轿车的左前方车头凹陷。第三条和第四条车道之间，则有一辆右边车灯损毁的白色卡车，相信是和灰色轿车相撞导致。

在前方不远处，则有一辆黑色轿车翻覆，其车门疑因翻覆导致变形，玻璃碎四散马路，可见当时冲击力之大。

警方受询时证实，昨日中午12时46分接获通报，在上述地点发生涉及五辆车子和一辆卡车的车祸。两名25岁的男子，及一名仅七个月大的女婴在清醒的情况下送院。

据了解，两名25岁男子是同一辆轿车的男司机和男乘客，女婴则来自另外一辆轿车。

民防部队受询时证实，两名男伤者被送往陈笃生医院救治，女婴则被送往竹脚妇幼医院。

警方发言人说，车祸的发生原因仍在调查中。

完整报道，请翻阅2021年7月18日《联合晚报》。