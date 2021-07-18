10人每天楼下群聚 公寓居民拍照上网报警

10人聚集公寓楼下，屡劝不听，男子担忧疫情传开，拍照发上网并报警。

住在榜鹅PARC CENTROS公寓的陈先生（42岁，销售员）告诉《新明日报》，有约10名居民几乎每天都留在公寓的休闲处，从傍晚6时许开始，一直到晚上才离开。

“他们通常带小孩下楼，聚在一起聊天。疫情当前，一旦引发感染群，就会连累到其他的住户。”

由于实在忍无可忍，他在上个月22日晚上下楼拍照，并质问对方为何在该处，加上保安到场，这些居民才各自散去。

他指出在拍摄期间，有一名男子也一度试图阻止他，但最终对方因自知理亏而悻然走开。

“据我了解，这群人都在这里居住逾2年多，大部分都是租客。”

他透露，本身并不反对对方下楼活动，但若是借故聚集，对其他遵守规定的居民而言非常不公平。

他指出，事发当天保安已经先后来了两次，提醒他们保持安全距离，但他们却屡劝不听，在保安离开后又在重聚。

“从那天开始，就不曾见到他们群聚，我也希望能继续保持下去，避免导致疫情加剧。”

公寓管理层：当局已调查

根据陈先生所提供的一份由公寓管理层上个月28日发出的通告，建设局已经前来收集闭路电视画面及访客名单等资料，并检视管理层在公寓内落实的安全距离措施。

通告中呼吁居民严格遵守标准作业程序，包括必须戴口罩、保持一米距离及维持当局所规定的人数，同时当局也呼吁管理层，一旦发现违规的行为，就应举报，以便采取相应的执法行动。

通告也强调，当局认真看待任何违反遏制冠病措施的行为，并将毫不犹豫地对违规者采取行动。

“他们通常都会聚集到晚上约9时，有时我就会趁他们离开后，再带孙子下楼玩。”

完整报道，请翻阅2021年7月18日的《新明日报》。