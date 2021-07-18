巴刹鱼贩都受检 几时可开档？——鱼贩检测Q&A

为防止病毒进一步传播，即日起所有巴刹内售卖海鲜和鱼类的摊贩必须暂停营业。根据卫生部规定，所有巴刹的鱼贩将接受聚合酶链式反应（PCR）检测。但不少摊贩对于接受检测的程序、何时能营业等问题仍有疑问。

zaobao.sg根据国家环境局文告整理相关信息：

问：我什么时候要做检测？需要隔离吗？

答：凡收到卫生部发出的健康风险警告短信的摊贩，须到指定的检测中心进行聚合酶链反应(PCR)检测。在检测结果呈阴之前，摊贩需要进行自我隔离，不得擅自离开住所。希望尽快接受检测的海鲜和鱼类摊贩，即日起不必预约就能到任何区域检测中心受检。

问：检测呈阴性后就可以开档了吗？

答：是的。如果PCR检测结果为阴性，摊贩可立即恢复营业。

问：除了第一次的PCR检测，我还需要做其他检测吗？

答：需要。鱼贩及海鲜摊贩会收到抗原快速检测仪，你们必须在已知接触日期后的第七天进行自我检测。除此之外，还须在第14天时前往指定检测中心，再进行一次PCR检测。

问：除鱼贩外，巴刹和熟食中心其他摊贩是否需要检测？

答：需要。所有国家环境局管理的巴刹与熟食中心的摊贩、摊位助手都必须接受检测。有关检测的详情，会以短信形式通知。不贩卖鱼和海鲜的摊贩，在这期间仍可照常营业。