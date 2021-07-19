傅海燕：我国海鲜货源已增 供应仍充足

裕廊渔港因出现冠病感染群须关闭两周，导致本地海鲜供应可能暂时受影响。政府已从多处增加货源，并确保圣诺哥渔港能暂时替代裕廊渔港的运作，因此我国的海鲜货源仍然充足，料不会出现中断。

永续发展与环境部长傅海燕昨天（7月18日）下午走访职总平价超市位于汤申路上段的海鲜批发中心后，接受媒体访问时如此表示。

她指出，裕廊渔港出现感染群，导致渔港员工须隔离，湿巴刹鱼贩也得接受冠病检测，海鲜供应短期内将受到一些影响。

呼吁公众保持冷静

不过，政府前天已迅速启动应对方案，确保圣诺哥渔港能暂时替代裕廊渔港的运作。傅海燕说：“一些主要批发商已经能直接从陆路运输或空运提取更多货源，大型超市也比平时进更多货，希望它们可以把更多鱼虾带给顾客。”

傅海燕强调，我国的冰鲜（chilled）和冷冻海鲜货源仍然充足，料不会出现中断，商店的海鲜也不会卖光。

“如果新加坡人可以扩大选择，相信大家都能找到他们想要的海鲜。我也吁请大家保持冷静，我们有足够的海鲜供应给大家。”

占地5.1公顷的裕廊渔港约有103家鱼商经营批发生意，从印度尼西亚、马来西亚和泰国等地进口渔产，每天为两三千个鱼贩和超市等供应海鲜。

新加坡食品局提供的数据显示，裕廊渔港处理本地约三成的进口海鲜，其中六成是冰鲜鱼，两成是冰鲜贝类和冷冻鱼。

职总平价合作社总裁谢健平昨天在面簿发文说，裕廊渔港关闭的消息一出，他的团队就立即着手设立新的存放处，以确保海鲜供应不受影响。

他说，这对大家来说并非易事，尤其是鱼货供应商。“我们会竭尽所能把任何干扰降至最低。”

近日全国多个湿巴刹与熟食中心有鱼贩确诊冠病，不少相信是在裕廊渔港取货时受感染。有鉴于此，卫生部与国家环境局昨天宣布，所有在环境局管理的巴刹售卖鲜鱼或海鲜的摊贩，昨天起须暂停营业并接受检测。

这些摊贩可直接到特定区域检测中心受检，在结果出炉前须在家隔离，直到结果呈阴才可开档营业。其他售卖非海鲜类和熟食的摊贩也须受检，但仍可在检测进行期间照常营业。

当局吁请公众尽量在非繁忙时段到巴刹或熟食中心，避开人潮并严格遵守安全管理措施。