本地增87社区病例 疫情暴发来最多

新增的88起本土病例中，25人与KTV夜店感染群有关，裕廊渔港和芳林巴刹与熟食中心感染群则添42起病例。据了解，这两个感染群有关联。联合领导抗疫工作的财政部长黄循财呼吁未打疫苗的年长者，下来几周若非必要应避免外出，降低染病风险。

我国昨天（7月18日）新增88起冠病本土病例，其中87起来自社区，是单日社区病例的历来最高。另有一起本土病例住在客工宿舍。

与陪酒女郎有关的KTV夜店感染群再有25人确诊，累计173人。裕廊渔港和芳林巴刹与熟食中心感染群则再添42起病例，总计63人。据了解，KTV夜店感染群与裕廊渔港感染群有关联。

根据卫生部今天凌晨发布的文告，其中四起社区病例是尚未接种疫苗的70岁以上年长者，有患上严重疾病的风险。

由于年长者经常光顾湿巴刹、邻里商店与熟食中心，政府极力鼓励未接种疫苗的年长者，下来几周尽可能留在家中。

联合领导抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财昨晚在面簿发文吁请这些年长者，若非必要，应避免外出。“减少活动与社交接触，可降低染疫和患上严重疾病的风险。在完成两剂疫苗接种前，请继续采取所有预防措施。”

黄循财提醒，若家中有未接种的年长者，已完成接种的家属仍应避开人潮和广泛社交接触。“如果一不小心，你很可能无意间把病毒带回家，传染给同住的年长者。”

政府也呼吁公众联系未接种的年长亲戚和邻居，看看他们在购买日用品等方面是否需要帮忙。

出现确诊病例巴刹将安装围栏 强制SafeEntry登记

全国多个湿巴刹与熟食中心近日出现确诊病例，相信是因鱼贩到裕廊渔港取货后回巴刹而形成。尽管政府已迅速隔离和追踪密切接触者，病毒隐性传播链仍可能在社区里持续传播。

整体来说，过去一周新增325起社区病例，比前一周的17起高出近20倍。卫生部说，随着当局加大力度遏制社区传播，下来几天的确诊病例可能会持续增加。

抗疫跨部门工作小组昨晚也宣布，从今天起，国家环境局和各市镇理事会将在摊主或摊位助手中出现确诊病例的巴刹，逐步安装围栏和实施强制性SafeEntry登记措施，以更好地进行追踪工作和围堵病例。

这包括七座已有人员确诊的巴刹，它们是位于芽笼峇鲁第69座、红山巷第79座、直落布兰雅第11座、黄埔通道第92座、金文泰西2街第726座巴刹，以及武吉知马巴刹和达曼裕廊巴刹。

卫生部今天凌晨也宣布，多三个地点有鱼贩确诊，它们是海格路巴刹与熟食中心、裕廊中央广场以及顺福巴刹与熟食中心。

另有13座热门巴刹自去年4月病毒阻断措施期间，便已实施出入管制。巴刹里的顾客人数一旦达到顶限，就不允许其他顾客进入。其中11座已实施强制性SafeEntry登记措施，当局也会将该措施逐步扩大至其他实施出入管控的巴刹。

李总理：大家接种疫苗最重要

李显龙总理昨天在面簿贴文说，KTV夜店和裕廊渔港这两大感染群在在提醒大家必须接种疫苗，尤其是一旦受感染就可能会患上重病的年长者。总理也强调，大家必须尽自己一分力，才能确保我国保持安全并迈入新常态。

“能够确保安全的最重要做法就是让大家接种疫苗。我们也将如期在国庆日达标，让至少三分之二人口完成接种两剂疫苗。”