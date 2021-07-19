警方取缔两非法娱乐场所逮捕三人 另36男女涉违安全距离被调查 订户 来自 / 联合早报 文 / 王英慧 发布 / 2021年7月19日 5:00 AM 警方在调查涉嫌在太戈尔巷一带的商业单位内违例饮酒作乐的两名男子和11名女子，并逮捕另外一名37岁男子，他涉嫌无照提供酒精饮料和无照经营娱乐场所。（警方提供） 字体大小: 小 中 大 警方前天展开执法行动，取缔两家非法娱乐场所，三名疑非法经营娱乐场所的男子被逮捕，另外36名男女涉嫌在场所内未保持安全距离而被调查。根据警方昨天发出的文告，他们在前天（17日）展开执法行动，突击两个分别位于实利基路（Selegie Road）和太戈尔巷（Tagore Lane）一带的店屋和商业单位，并发现这两个单位疑在没有合法执照下提供公共娱乐服务和酒精饮料。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 非法娱乐场所 取缔 执法行动 业者 酒类管制（供应与饮用）法令 新协立出台新指南 为看护者提供更全面援助 独爱金属艺术