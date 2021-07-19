警方取缔两非法娱乐场所逮捕三人 另36男女涉违安全距离被调查

警方前天展开执法行动，取缔两家非法娱乐场所，三名疑非法经营娱乐场所的男子被逮捕，另外36名男女涉嫌在场所内未保持安全距离而被调查。

根据警方昨天发出的文告，他们在前天（17日）展开执法行动，突击两个分别位于实利基路（Selegie Road）和太戈尔巷（Tagore Lane）一带的店屋和商业单位，并发现这两个单位疑在没有合法执照下提供公共娱乐服务和酒精饮料。