亲友同桌共餐匆匆一周 公众“赶赴”五人堂食最后一天

五人堂食实行不过一周，小贩中心和咖啡店的堂食人数今天起又因冠病疫情反扑收紧至两人，许多人昨天（7月18日）趁五人堂食最后一天与亲友聚餐。

在全岛11家咖啡店内开设“华龙鱼头炉”煮炒档的老板谭凯文受访时说，五人堂食最后一个周末是接到了比往常多的熟客提前预约，晚上6时至8时几乎坐满，而且大多数都是四至五人一桌用餐。

他说：“我也预计过去两天会爆场，所以准备了更多食材，平常一个档口可能采购五至10只螃蟹，上个周末我就增加至30多只。”

谭凯文也指出，自KTV夜店感染群暴发以来，煮炒档口在送餐服务平台上的订单就增加了两成左右。“每次一出现新的感染群，送餐订单就会增加，相信有很多顾客担心堂食的风险。”

不过，很多食客还是喜欢一家人一同在咖啡店吃煮炒。“我们煮炒档主打鱼头炉和咖喱鱼头，通常一家人一起吃饭才会点，而且要有砂锅和火炉才能够吃出那个感觉，打包了就像是喝鱼汤一样，没什么特别。”

昨天傍晚与丈夫、父亲和两名孩子到宏茂桥3道第347座咖啡店吃鱼头炉的吴淑君（39岁，教师）受访时说，每个周末都会带父母出外用餐，也经常选择到咖啡店吃煮炒。

不过，前几个星期因为防疫措施，吴淑君一家四口若带着父母就得分两桌，因此都不会选择吃煮炒。“煮炒还是要一家人围在一起吃的，尤其是鱼头炉，打包了就不能享用热腾腾的汤头了。”

记者昨天傍晚也走访勿洛北凤山巴刹与熟食中心，发现晚餐时间的熟食中心非常热闹，大都是与家人朋友一同前来用餐。

其中一名食客何禹諹（20岁，全职国民服役人员）就与四名许久未见的初级学院同学边用餐边叙旧。他说：“我们五人因防疫措施许久没有聚餐了，以往每个月都会到这里见面至少一次。这次是我们较早前就约好的，没想到碰巧就赶上五人堂食最后一天。”

麦当劳肯德基堂食限两人

我国在5月16日进入高警戒解封第二阶段后，政府便禁止堂食，6月21日起才允许两人一起用餐，本月12日进一步放宽至五人。五人堂食实行不过一周，因暴发KTV夜店大感染群，今天开始所有小贩中心、食阁，以及咖啡店的堂食人数又收紧至两人。

为配合政府加强防疫措施，麦当劳和肯德基昨天均宣布，无论顾客接种疫苗与否，全岛所有门店堂食仍是不得超过两人一组，从7月19日起至8月8日生效。瑞春点心昨晚也通过面簿宣布，从本月19日起，只允许两人堂食，直到另行通知。