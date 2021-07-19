近期数宠物兔子无故死亡 公园局发现本地首起“兔病毒性出血症”病例

随着本地有越来越多人在家中饲养宠物，了解宠物可能罹患的罕见疾病也愈发重要。国家公园局在本地出现数起宠物兔子因不明原因死亡的案例后，立即展开研究，首次在我国发现“兔病毒性出血症”的病例。

本地一家兽医诊所去年9月为宠物兔子看诊时，发现一些兔子出现无法诊断的疾病，甚至有兔子因不明原因死亡。诊所立即将他们所发现的现象通报国家公园局旗下的动植物卫生研究中心（Animal and Plant Health Centre），并将兔子的样本寄到实验室，让研究人员进行调查。