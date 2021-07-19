近期数宠物兔子无故死亡 公园局发现本地首起“兔病毒性出血症”病例 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 发布 / 2021年7月19日 5:00 AM 动物与兽医事务中心的研究人员针对患病宠物兔子的肝细胞样本进行研究，发现兔子患的是兔病毒性出血症。（林国明摄） 字体大小: 小 中 大 随着本地有越来越多人在家中饲养宠物，了解宠物可能罹患的罕见疾病也愈发重要。国家公园局在本地出现数起宠物兔子因不明原因死亡的案例后，立即展开研究，首次在我国发现“兔病毒性出血症”的病例。本地一家兽医诊所去年9月为宠物兔子看诊时，发现一些兔子出现无法诊断的疾病，甚至有兔子因不明原因死亡。诊所立即将他们所发现的现象通报国家公园局旗下的动植物卫生研究中心（Animal and Plant Health Centre），并将兔子的样本寄到实验室，让研究人员进行调查。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 国家环境局 野生动物 国家公园局 独爱金属艺术 数码