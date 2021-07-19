本地唯一孕妇庇护所Safe Place 已为210女性提供支持与咨询服务

不少未婚女性或单亲妈妈在怀孕时会因为家人和伴侣的排斥而被逐出家门，无家可归。本地唯一一家专为处于困境的孕妇提供住宿的庇护所Safe Place便成为她们的容身之处。

Safe Place是由魏佩仪（46岁）和湖畔家庭服务机构（Lakeside Family Services）在2018年2月创办的非盈利社会服务机构，为处于困境中的孕妇和新手妈妈提供援助。同年11月，Safe Place设立庇护所，让寻求庇护的孕妇能够在孕期和生产后有容身之处。