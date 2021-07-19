本地唯一孕妇庇护所Safe Place 已为210女性提供支持与咨询服务 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 发布 / 2021年7月19日 5:00 AM 哈莉玛总统走访支持未婚单亲妈妈的庇护所Safe Place。左一为庇护所的一名受益人敏迪（化名，31岁）。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 不少未婚女性或单亲妈妈在怀孕时会因为家人和伴侣的排斥而被逐出家门，无家可归。本地唯一一家专为处于困境的孕妇提供住宿的庇护所Safe Place便成为她们的容身之处。Safe Place是由魏佩仪（46岁）和湖畔家庭服务机构（Lakeside Family Services）在2018年2月创办的非盈利社会服务机构，为处于困境中的孕妇和新手妈妈提供援助。同年11月，Safe Place设立庇护所，让寻求庇护的孕妇能够在孕期和生产后有容身之处。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哈莉玛总统 孕妇 单亲妈妈 社会服务 庇护所 新协立出台新指南 为看护者提供更全面援助 独爱金属艺术