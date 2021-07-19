邻居被控后仍继续骚扰 盛港男护士申请紧急保护令获准

盛港男护士一家称遭邻居骚扰的风波延续，被指骚扰的中年夫妻虽已被控，男护士指邻居仍继续骚扰他和家人，导致他得申请紧急保护令，并已获批准。

《联合早报》早前报道，育有两个孩子的盛港综合医院男护士曾在网上申诉，一对中年夫妻邻居频频骚扰他和家人，情况持续一年多。

这对夫妻在今年5月21日被控上法庭，丈夫江英福（56岁）面对两项抵触防止骚扰法令罪名，妻子林秀丽（48岁）则被控五项抵触防止骚扰法令和一项公共滋扰罪名。