邻居被控后仍继续骚扰 盛港男护士申请紧急保护令获准 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈昱嘉 发布 / 2021年7月19日 5:00 AM 盛港综合医院男护士曾多次在网上申诉遭中年夫妻邻居骚扰，包括朝他和家人喷消毒水和辱骂他们等。邻居事后已被控上庭。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 盛港男护士一家称遭邻居骚扰的风波延续，被指骚扰的中年夫妻虽已被控，男护士指邻居仍继续骚扰他和家人，导致他得申请紧急保护令，并已获批准。《联合早报》早前报道，育有两个孩子的盛港综合医院男护士曾在网上申诉，一对中年夫妻邻居频频骚扰他和家人，情况持续一年多。这对夫妻在今年5月21日被控上法庭，丈夫江英福（56岁）面对两项抵触防止骚扰法令罪名，妻子林秀丽（48岁）则被控五项抵触防止骚扰法令和一项公共滋扰罪名。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 紧急保护令 盛港 护士 防止骚扰法令 新协立出台新指南 为看护者提供更全面援助 独爱金属艺术