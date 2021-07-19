新网上指南助社服机构提升科技应用能力 订户 来自 / 联合早报 文 / 胡洁梅 发布 / 2021年7月19日 5:00 AM 社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高（左二）昨天为社会服务产业数码化蓝图主持推介。左起为国家福利理事会主席范秀平、社会服务产业数码化蓝图咨询委员会主席杨毓文，以及国家福利理事会执行理事长陈丽珊。（曾坤顺摄） 字体大小: 小 中 大 社会服务机构培养善于应用科技的团队，利用数据分析来提升服务素质，加强与企业和义工的协作等……社服领域希望通过数码化蓝图为业界提供指引，在接下来三年实现这几个目标。新推出的社会服务产业数码化蓝图集结建议与资源，方便社服机构利用这个网上指南推展数码化工作。机构也可使用评估工具，通过问卷了解机构在数码化工作的进度，以及须加强的范围。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 社会服务 国家福利理事会 产业数码化蓝图 新协立出台新指南 为看护者提供更全面援助 独爱金属艺术