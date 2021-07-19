新网上指南助社服机构提升科技应用能力

社会服务机构培养善于应用科技的团队，利用数据分析来提升服务素质，加强与企业和义工的协作等……社服领域希望通过数码化蓝图为业界提供指引，在接下来三年实现这几个目标。

新推出的社会服务产业数码化蓝图集结建议与资源，方便社服机构利用这个网上指南推展数码化工作。

机构也可使用评估工具，通过问卷了解机构在数码化工作的进度，以及须加强的范围。