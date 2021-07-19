新协立出台新指南 为看护者提供更全面援助 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年7月19日 5:00 AM 新协立推出的新指南列出60多个不同点子与建议，供社会服务机构和未来希望为看护者提供更好援助的组织参考。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 新加坡协助残障人自立局推出支援看护者指南，希望各界可透过打造更包容邻里空间、提供更强社区支援网、指导看护者如何照顾自己等，让看护们在照顾至亲的过程中获得妥善援助。根据新协立（SG Enable）日前发布的文告，新协立和看护者支援伙伴联盟（Coalition of Partners for Caregivers Support）合作构思支援看护者指南，希望探讨如何进一步为看护者提供更全面的支援。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡协助残障者自立局 看护 钱过账股票却没交出 违反购股协议诚蜂创办人判赔689万元 独爱金属艺术