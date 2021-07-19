新协立出台新指南 为看护者提供更全面援助

新加坡协助残障人自立局推出支援看护者指南，希望各界可透过打造更包容邻里空间、提供更强社区支援网、指导看护者如何照顾自己等，让看护们在照顾至亲的过程中获得妥善援助。

根据新协立（SG Enable）日前发布的文告，新协立和看护者支援伙伴联盟（Coalition of Partners for Caregivers Support）合作构思支援看护者指南，希望探讨如何进一步为看护者提供更全面的支援。