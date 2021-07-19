杨展昂闲暇时常发挥创意，用不锈钢制作一些实验性艺术品，后来在社交媒体分享的金属加工作品引起热烈回响后，使他决定在三年前创立Baremetalco品牌，推广金属加工的不同面向。

从小患有读写障碍，却对金属加工情有独钟，杨展昂希望为这门逐渐没落的手艺注入新的创意和生命力。

在大巴窑工业园的一个两层楼厂房里，有个杨展昂（25岁）的专属小空间，让他在闲暇时发挥创意，用不锈钢制作一些实验性艺术品。

杨展昂受访时透露，从事五金加工业的父亲30年前租下这个厂房做生意，他从小跟在父亲身边，耳濡目染，厂房就像是他的“游乐园”。

“我小时候不喜欢念书，也不懂得表达自己，阅读和说话对我来说有些困难。即使在理工学院修读机械工程，那也不是我真正的兴趣所在。”

服完兵役后，杨展昂未继续升学，而是决定协助父亲把家族生意现代化，跟上时代步伐。父亲主要为客户定制大型工业用品如储物柜、信箱和厨房用具等，但杨展昂对雕塑类艺术品更感兴趣。

他在社交媒体分享的金属加工作品引起热烈回响，使他决定在三年前创立Baremetalco品牌，推广金属加工的不同面向。

杨展昂说：“很多人觉得不锈钢朴实无华，四四方方，而且容易凹陷，但它其实可以有多种可能性。”

他也坦言，五金加工业在新加坡已逐渐没落。许多老员工相继退休，加上厂房租金和营运成本上涨，要维持下去并不容易。

“一些本地客户为了节省成本，会跟收费较便宜的外国厂商合作。有一段时间我们的生意非常差，甚至考虑过结束营业。”

不料冠病疫情为生意带来转机，不少本地客户因面对进口限制或不能出国验货，而回头跟本地厂商合作。“疫情期间，医院推车的需求量大增，更多公司也添置清洗槽。也有客户带着损坏的平底锅、床架或健身拉杆，请我们帮忙修复。”

待疫情过去，杨展昂打算尝试开设零售店面售卖自己的作品。“我也想打造一个共用空间，让志同道合的设计师有机会合作。”