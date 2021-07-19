实利基路店屋内有乾坤 公司装隔音门晚上变身夜店

实利基路店屋内有乾坤，明明挂着公司的招牌，大门却有隔音板，原来晚上变成非法娱乐场所，警方突击扫荡，逮捕两名经营者，另外14名男子和九名女子违例群聚喝酒被调查。

警方展开执法行动，在周六（7月17日）进一步取缔两家非法娱乐场所，地点位于实利基路（Selegie Road）和太戈尔巷（Tagore Lane）一带的店屋和商业单位。

根据警方昨天发出的文告，共有三名疑非法经营娱乐场所的男子被逮捕，另外36名男女涉嫌在场所内未保持安全距离而被调查。

警方在实利基路一带的店屋发现14名男子和九名女子违例群聚饮酒，他们年龄介于20岁至31岁。另外两名疑非法经营娱乐场所的24岁男子则因抵触酒类管制（供应与饮用）法令而被捕。

记者昨天走访实利基路店屋，发现被扫荡的非法夜店是其中一个三楼单位，该单位相当隐秘，必须走小楼梯上楼，而且公司利用一般招牌作为掩饰，不知情者在楼下完全看不出异样。

不过一旦楼梯上楼到该单位门口便可察觉不妥，除了楼梯口有许多玻璃碎片，单位大门还贴着厚厚的隔音海绵，明显是要防止音乐声传出。

在附近工作的销售员指出，相信此夜店是在深夜才营业，她们并未察觉任何异状。

“我们的店是晚上9点关门，我在这里工作三年了，都不知道这间夜店的存在。”

附近便利店和酒店职员受询时，也都说不知道这间夜店的存在。

完整报道，请翻阅2021年7月19日的《联合晚报》。