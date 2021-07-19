坚守岗位获赞 保安大叔网上一夜爆红

清晨风大雨大，69岁阿叔披着雨衣在学校门口指挥交通，确保莘莘学子安全抵校！居民目睹大叔坚守岗位的暖心一幕，录下视频放上网，大获网民点赞表扬，大叔也因此一夜爆红！

社交媒体在7月13日流传一则视频，看到一名穿着雨衣的保安大叔，尽管强风雨中仍站在文礼中学的双向车道，指挥交通确保学生安全抵校。

拍摄视频的网友“Sathia”在贴文说，保安大叔无论日晒雨淋都坚守岗位，这种精神值得赞扬和分享。该视频过后被多名网友分享，至今日截稿已有上万人点击观看。

记者辗转联系上这名保安，69岁的符史坤打趣透露，那天放学时许多学生对着他说：“安哥，你红了”，让他感到不解。后来一名毕业生把视频发给他，他才知道原委。

“隔天校长来学校时，还特地摇下车窗，也跟说：‘你现在很出名’。”

符史坤称自己在文礼中学当了九年保安，他称每天的上下学时段在校前的双向车道都非常繁忙，所以他都会在那里指挥交通。

谈起13日在滂沱大雨中指挥交通，符史坤指这是他的责任，清晨会经过校门口的不仅是学生和家长，还有很多上班族和路人。“我的工作关乎生命，若是下雨就躲在保安亭，怎么指挥交通确保大家安全。”

多位网民看了视频后纷纷对他的工作表示尊敬，网民“Rickster”更是赞扬道，“他是穿着雨衣的英雄。”

完整报道，请翻阅2021年7月19日的《联合晚报》。