楼下整天炸食物 阿叔关窗避油味

阿叔不满邻居早晚油炸食物，油烟味让他和妻子紧闭门窗，一年来报警10多次。邻居反指对方水弹攻击，也报警求助。

住在万国弯第981D座组屋的七旬阿叔关先生近日联系《新明日报》，指楼下邻居每天都在家中炸鸡块、鸡翅膀、薯条等食物，导致油烟味不断飘进家中，味道刺鼻难忍。

“邻居一年前搬来，结果从早到晚都能闻到油烟味，甚至是凌晨一两点也在炸东西。我和妻子紧闭门窗，长期生活在封闭的空间，空气不太流通，生活受到影响。”

他指出，家中不再开窗，妻子也没再煮饭，就连洗好的衣服都放在房内晾干。

“邻居长时间油炸食物，次数频繁，有其他邻居说看到有人上门取食物，我曾上门询问，他们解释说煮给家里人吃。”

由于情况一直没改善，关先生决定向有关当局反应，并报警处理。“我们活的很辛苦，一年里报警了10多次，也向有关当局投诉了10多次，如今还要去调解庭。我希望晚上10点以后他们就不要再油炸食物。”

记者昨日（7月18日）走访时，楼下邻居表示，和妻子都有工作，不可能在家中卖油炸食物。“之前已有警员和有关当局人员来家里检查，反而是楼上的阿叔丢水弹下来，砸到我的窗户，我前天已经报警。”

他表示，考虑到楼上邻居是一名老人家，他不想去计较。“我希望他可以下来与我好好的谈，我们一起解决问题。

针对抛水弹，关先生解释，由于油烟味太刺鼻，实在受不了，希望水弹可以稀释油烟味。

完整报道，请翻阅2021年7月19日的《新明日报》。