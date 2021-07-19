带两籽榴梿上巴士被车长赶下车 阿嫂不满 双方报警

巴士告示标明不能带榴梿上车，阿嫂把吃剩的榴梿带上巴士后被令下车，一度还惊动警方到场。阿嫂称不知自己错在哪里，因告示标明不能携带一整个榴梿，她当时只是把两籽的猫山王榴梿带回家。阿嫂认为自己并没有错，指巴士车长“没人情”。

不愿具名的50岁阿嫂向《联合晚报》申诉，昨天（7月18日）凌晨12时50分，她和70岁的老母亲从高文地铁站外乘搭巴士回家，却因为带榴梿上巴士而在中途被赶下车，令她大感不满。