带两籽榴梿上巴士被车长赶下车 阿嫂不满 双方报警 订户 来自 / 联合晚报 文 / 杨量而 发布 / 2021年7月19日 3:15 PM 阿嫂指出，当时巴士车长停在援手之家对面的巴士站，要她和母亲下车。（谷歌地图）小图：阿嫂指出，两籽榴梿放在保利龙盒内，外层用塑料袋绑着。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 巴士告示标明不能带榴梿上车，阿嫂把吃剩的榴梿带上巴士后被令下车，一度还惊动警方到场。阿嫂称不知自己错在哪里，因告示标明不能携带一整个榴梿，她当时只是把两籽的猫山王榴梿带回家。阿嫂认为自己并没有错，指巴士车长“没人情”。不愿具名的50岁阿嫂向《联合晚报》申诉，昨天（7月18日）凌晨12时50分，她和70岁的老母亲从高文地铁站外乘搭巴士回家，却因为带榴梿上巴士而在中途被赶下车，令她大感不满。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 榴梿 巴士 误传老板卷款逃 逾50人挤爆现场 楼下整天炸食物 阿叔关窗避油味