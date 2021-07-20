业者：不符合堂食新规定 顾客临时取消预订 餐馆生意大受影响

本地堂食人数顶限昨天回到两人一组，但部分情况下，对已接种疫苗者的限制可以维持在五人，受访餐饮业者认为新条例的复杂程度有如“小六会考数学题”，许多顾客因为朋友或家人当中，有人还没接种疫苗，得临时取消这两天的餐馆预订。

粤菜餐馆嘉和的总经理何敦仟受访时说，今天是公共假期，原本昨天预订爆满，但大约一半顾客最终决定取消或改期，生意大受影响。