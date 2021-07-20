业者：不符合堂食新规定 顾客临时取消预订 餐馆生意大受影响 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈美谕 王嬿婷 尹云芳 发布 / 2021年7月20日 5:00 AM 从昨天起，所有小贩中心、食阁，以及咖啡店的堂食人数又收紧至两人，受访的摊主透露，生意跌了约一半。（白艳琳摄） 字体大小: 小 中 大 本地堂食人数顶限昨天回到两人一组，但部分情况下，对已接种疫苗者的限制可以维持在五人，受访餐饮业者认为新条例的复杂程度有如“小六会考数学题”，许多顾客因为朋友或家人当中，有人还没接种疫苗，得临时取消这两天的餐馆预订。粤菜餐馆嘉和的总经理何敦仟受访时说，今天是公共假期，原本昨天预订爆满，但大约一半顾客最终决定取消或改期，生意大受影响。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 小贩中心 餐馆 咖啡店 堂食 安全管理措施 冠状病毒 淡马锡理工设智能电商中心 助学生校友实践数码零售技能 数码