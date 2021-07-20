批准海南会馆会长申请 高庭谕令琼州天后宫清盘 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄佩玲 发布 / 2021年7月20日 5:00 AM 新加坡海南会馆会长潘家海也是天后宫的董事，他以个人名义发起这场诉讼。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 海南会馆会长潘家海的另一项要求，即把天后宫所持有的超过4000万元资产转交海南会馆管理，被法庭拒绝。高庭法官艾迪阿都拉发表裁决时指出，清算与分配天后宫资产的事须交由法庭委任的清盘人处理。涉及“海南会馆”招牌被拆风波的官司有了裁决，高庭批准新加坡海南会馆会长潘家海的申请，谕令将琼州天后宫清盘。法官认为，有充分证据显示，天后宫的掌权人多年来在做决策时，以自己的利益为优先考量，而非整体会员的利益，这对其他会员不公平。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 海南会馆 清盘 琼州天后宫 淡马锡理工设智能电商中心 助学生校友实践数码零售技能 数码