批准海南会馆会长申请 高庭谕令琼州天后宫清盘

海南会馆会长潘家海的另一项要求，即把天后宫所持有的超过4000万元资产转交海南会馆管理，被法庭拒绝。高庭法官艾迪阿都拉发表裁决时指出，清算与分配天后宫资产的事须交由法庭委任的清盘人处理。

涉及“海南会馆”招牌被拆风波的官司有了裁决，高庭批准新加坡海南会馆会长潘家海的申请，谕令将琼州天后宫清盘。法官认为，有充分证据显示，天后宫的掌权人多年来在做决策时，以自己的利益为优先考量，而非整体会员的利益，这对其他会员不公平。