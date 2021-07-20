批准海南会馆会长申请 高庭谕令琼州天后宫清盘

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来自 / 联合早报

文 /
黄佩玲

发布 / 2021年7月20日 5:00 AM

新加坡海南会馆会长潘家海也是天后宫的董事，他以个人名义发起这场诉讼。（档案照片）
新加坡海南会馆会长潘家海也是天后宫的董事，他以个人名义发起这场诉讼。（档案照片）

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海南会馆会长潘家海的另一项要求，即把天后宫所持有的超过4000万元资产转交海南会馆管理，被法庭拒绝。高庭法官艾迪阿都拉发表裁决时指出，清算与分配天后宫资产的事须交由法庭委任的清盘人处理。

涉及“海南会馆”招牌被拆风波的官司有了裁决，高庭批准新加坡海南会馆会长潘家海的申请，谕令将琼州天后宫清盘。法官认为，有充分证据显示，天后宫的掌权人多年来在做决策时，以自己的利益为优先考量，而非整体会员的利益，这对其他会员不公平。

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