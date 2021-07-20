疫苗证明下的差别待遇是否合理？

新加坡自7月19日起，根据疫苗接种程度、同住与不同住家庭等，施行具有“差别待遇”的堂食新规。

于是，我们看到四类人拥有五人一起堂食的资格：1）完成两剂疫苗者；2）冠病康复者（270天内）；3）未打疫苗但活动前检测为阴性者（24小时内）；4）孩童（12岁及以下）。

这些条件把一部分国人排除在外，限制其堂食人数为最多2人。

食客在出入餐馆之前须向餐馆出示疫苗证明等相关信息。

这与此前统一施行的各项保持社交距离条例不同。因为要执行“差别待遇”，人们就不得不将自己的接种疫苗记录、私人信息等等对外人公开。

人们于是被这项条例粗犷的分界线排在两边，面面相觑。

“差别待遇”的道德问题

新加坡施行非强制性的疫苗接种策略，疫苗接种遵循“知情、同意、自愿”的基本原则，不可被强加于人，接种与否也无须向他人报备。

既然要维护国人接种疫苗的选择权和隐私，那是否应当要求餐馆向国人索取疫苗接种证明呢？

这不是一个简单的问题，因为它牵涉到政府如何一边做到尊重人们的自由意志，一边又要尽可能防堵疫情。

小贩中心、食阁和咖啡店恢复为两人一组堂食。

提高疫苗接种率 可否合理化“差别待遇”？

亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授（Paul Tambyah）日前接受《联合早报》访问时援引法国的例子说，由于法国规定已接种疫苗者才能进入咖啡馆后，疫苗接种率大幅上升。

淡马亚认为，对与法国人一样喜爱出外用餐的新加坡人而言，政府抗疫跨部门工作小组的新宣布会成为民众接种疫苗的一大诱因。

欧洲一些国家希望以提高疫苗接种率来合理化“差别待遇”的策略，法国的态度尤其强硬。

为了进一步控制疫情，法国总统马克龙于7月12日宣布医护人员将强制接种疫苗。法国卫生部长维兰随后表示，拒绝施打新冠疫苗的医护人员将面对停薪或停职等制裁。

此外，法国政府也要求人民在出入剧院、电影院、体育场等超过50人聚集的娱乐场所时出示“健康通行证”。从8月起，该限制也将包括餐厅和咖啡馆。法国的健康通行证（health pass）可以是实体文件、数字文件或手机应用上的证明。

法国总统马克龙在7月12日向全国宣布一系列防疫新条例，包括在出入娱乐场所、搭乘火车飞机时出示健康通行证。（路透社）

据《卫报》报道，马克龙表示暂时还没有强制让全国人民施打疫苗，但政府会把健康通行证推行至最大化，从而确保最多的人去接种疫苗。

这项条例的效果是两面的。据悉，在马克龙发表演讲后的几个小时内，当地的疫苗注册平台就收到了大量的预约。7月17日，上千名抗议者走上街头，希望政府撤回条例，这些抗议发生在巴黎、马赛、蒙彼利埃等地，并且获得了一些政治人物的支持。据法国内政部透露，法国各地共有近11万4000名抗议者走上街头。他们的标语是：“对卫生独裁，说不！”和“自由！”

法国示威群众抗议马克龙宣布的防疫新条例。（路透社）

可见，法国的健康通行证政策在一定程度上是变相的强制措施，而这个做法可能伤及人民对政府的信任度。

谨防“差别待遇”带来社会鸿沟

疫苗证明虽然可以被用来区分人们感染冠病的风险等级，但这个区分和验证的代价需要由整个社会买单。

新加坡在7月19日施行具有“差别待遇”的堂食新规首日，不少餐馆业主就反映说：太复杂。

餐馆为了确保顾客符合五人聚餐的资格，他们就有义务检查顾客的合力追踪应用上的接种疫苗记录，并且询问顾客之间的亲属关系，孩子是否年满12岁等。

这些加大了餐馆业主的运营难度和成本，何况一些餐馆在疫情的冲击下已经是苟延残喘。对一些不善使用手机应用的人群而言，使用疫苗证明也是一道数码科技的鸿沟。

19日堂食新规施行后，许多食客2人为伴。

在人们开始习惯以疫苗证明来区分彼此之前，如何保障人们的健康隐私是一个重要课题。

据《纽约时报》报道，布朗大学和康奈尔大学等美国学府将要求学生出示疫苗证明。

康奈尔大学官网显示，在Ithaca、Geneva、和Cornell Tech校园就读的学生必须接种疫苗，但并不强求学校职员接种疫苗，目前有90%在校人数已经完成了疫苗接种。

康奈尔大学和一些美国学府已表示会向学生要求出示疫苗证明。（康奈尔大学官网）

美国的捷蓝航空（JetBlue）和联合航空（United Airlines）也正在测试一款“CommonPass”疫苗证明应用，方便乘客办理入境。

世界卫生组织曾多次表达一个立场，希望各国不要向跨国旅客索要疫苗证明，因为这将进一步恶化因为疫苗分配不均所导致的公平正义问题。也有学者担心，各个厂牌的疫苗有效性不同，这也可能导致不同国家对疫苗接种者采取不同的入镜标准。

“差别待遇”的背后影响深远。今天它或许关乎堂食的人数，但明天有可能演变成更多的分界线。