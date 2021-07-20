立化中学命案 数十公众到校外献花追悼

数十公众公共假日到校门外献花追悼死者，校友也纷纷在面簿贴文给予受影响学生支持和慰问。

记者今早走访立化中学校外，发现公众在侧门和大门篱笆外献花，截至中午已经有超过40束包括白菊、白玫瑰、百合花等花束放在校门处。

有些花束附上小卡片，写着愿死者安息，也有人把小玩偶放在那里。

住在东部的钟先生（47岁）和钟太太（45岁），今早特地前来裕廊，在校门外献上一束白玫瑰，花朵中插着一张卡片写着：“愿你在天使的怀抱中安息”。

他们有一对16岁和13岁的儿子，恰好跟嫌犯和死者同龄，因此此案让他们留下深刻印象。“我们能体恤双方家属的感受，特地来献花慰问。”

一名13岁蔡姓男生独自献上一束满天星。他并不是立化的学生，但说朋友圈中有些来自立化，为他们感到心痛。

“听说事后全体学生都被封锁在学校，我无法想象那种感受，学校应该是我们感到最安全的地方。”

也有立化校友前来献上一份心意。巫先生（34岁，研究人员）是该校2002年的毕业生，他形容在立化度过不少美好时光，母校发生这种事情，使他倍感震惊。

处于悲伤情绪的立化校友在社交媒体纷纷贴文，表达对母校的支持，以及对师生的深切慰问。

毕业于2006年的校友在面簿贴文说，对于这件事感到很心疼，当时的师生和家长想必非常害怕，呼吁受影响的学弟学妹们寻求援助：“你们不孤单。”

另一名校友说：“若在这段时期母校有任何需要，校友会必定全力支持。立化加油！”