闯宿舍拍2女冲凉   国大生判监10周

国大生擅闯宿舍，短短四小时内，用手机偷拍两名女大生冲凉画面四次，还装好心“捉嫌犯”，昨午（19日）被判坐牢10周。

被告乔纳森（Jonathan Angga Dharmawan Jie，24岁）面对6项包括偷拍、擅闯和触犯影片法令的控状。他案发时是国大工程科学3年级学生。

案情显示，被告在2019年8月27日晚上10时，擅闯国大大学城一间宿舍，隔天午夜12时23分，发现一名25岁女大生在共用浴室里洗澡，色心大起，前后两次用手机，从缝隙中偷拍女大生冲凉。

女大生洗完澡后，穿衣服时，看见缝隙中出现一张人脸，吓得往后退，但打开浴室门时，已不见被告踪影。

到了凌晨4时11分，被告又发现一名22岁女大生在洗澡，以同样方式，两次偷拍女大生冲凉的画面。女大生冲洗头发时，看见门缝出现手机，她大喊一声，被告则匆忙抽回手机，立刻“自导自演”，在外头喊了一声“喂！”，并制造了声响。

女生起初不疑有诈，从厕所朝外大喊要求被告帮忙紧盯“嫌犯”，她随后通报学校保安。

被告站在宿舍走廊时，女生要被告出示手机向保安证明“清白”，被告拒绝，并指他需要手机来工作。

女生心生怀疑，告诉保安指被告可能就是嫌疑人。结果，保安从被告手机的删除文件夹中搜出偷拍视频，以及18段猥亵视频。

被告早前认罪，案件昨午下判。法官下判时告诉被告，他很幸运有家人和教友支持他，并希望他能改过自新。“你的错误并不应该定义你的一生。”

完整报道，请翻阅2021年7月20日的《新明日报》。