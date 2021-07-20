夜店爆发感染群 咖啡店啤酒妹受牵连 公众忧穿梭倒酒风险高

KTV夜店和陪酒女郎感染群爆发导致人心惶惶，如今连咖啡店啤酒妹也受牵连。有公众对啤酒妹穿梭不同的桌子为顾客开酒倒酒表示关注。受访啤酒妹说：“我们比顾客更害怕”。

过去两周KTV夜店感染群引起社会关注后，如今也传出裕廊西41街第496座咖啡店疑有卖酒女郎确诊，导致昨日关闭清洁消毒。

网上有人认为，除了陪酒女郎之外，在咖啡店和小贩中心倒酒的啤酒妹也属于高风险，因为她们必须到不同桌子为顾客倒酒和聊天。

对此，本报联系到卖啤酒多年的小花（别名）受访时说：“咖啡店人流量这么大，其实我们比顾客更害怕。”

啤酒妹三招保护自己

她说同事们都会通过三招保障自己的安全，那就是戴好口罩、随身准备洗手液、只倒酒不喝酒，“疫情前我们还会陪顾客喝酒，现在都不喝了。”

根据记者到宏茂桥几间咖啡店观察，啤酒妹们在工作时确实都戴着口罩，她们在每张桌子停留15秒至一分钟不等，有时会跟顾客聊天，但并没有坐下陪喝酒。

受访酒客一般认为，啤酒妹跟KTV夜店的陪酒女郎不一样，不会因为夜店感染群爆发而对啤酒妹产生偏见。

酒客林先生（30岁）说：“夜店是关着门，场所昏暗，但咖啡店喝酒是公开场合，大家不会有越轨之举。”

常到咖啡店喝啤酒的黄先生（48岁）表示：“啤酒妹只是倒酒，最多聊两句，但大家都戴着口罩，也没有跟我们长时间接触。如果说有风险传染病毒，其他咖啡店的员工也是有风险，不只是啤酒妹。”

另一自称是阿妹（别名）的啤酒妹则说：“KTV夜店感染群爆发后，到咖啡店喝酒的客人没有明显减少，暂时也没有顾客嘲讽我或恶言相向，他们明白卖啤酒和陪酒女郎不一样。”

啤酒公司：设一系列工作准则 确保员工顾客安全

啤酒公司受询时表示，有设下工作准则和一系列规定，确保员工和顾客安全，包括啤酒销售员工作期间不能坐下陪顾客吃喝。

新加坡亚太酿酒厂（APB）回复本报询问时说，明白公众在这段期间的担忧，不过该公司旗下的啤酒销售员都必须遵守公司设下的一系列规定，包括工作期间不可以喝酒，也不可以坐下陪顾客吃喝。

发言人也说：“自从冠病疫情爆发后，我们进一步加强准则，以保护员工和顾客的健康与安全。我们停止让员工流动到不同地点工作，并确保他们除了下单、送啤酒和倒啤酒外，不可以跟顾客交流和聊天。”

此外，公司也规定员工必须随时戴着口罩、常消毒洗手、上班前测量体温、并定期进行冠病检测。

完整报道，请翻阅2021年7月20日《联合晚报》。

