争取时间提高全国接种率 尤其是年长者 明起重回高警戒解封第二阶段

贸工部长颜金勇说，与感染者主要是年轻人的KTV夜店感染群不同，裕廊渔港感染群传播范围更广、影响更多群体，包括年长者。过去七天，有81名确诊者是60岁或以上年长者，当中12人未接种疫苗。

我国只差几步就能达到三分之二人口完成两剂疫苗接种的目标，偏在此时出现大感染群。为争取时间提高全国接种率，尤其是重症风险较高的年长者，我国明天起再次进入一个月的高警戒解封第二阶段，禁止堂食，社交聚会和登门访客也限制两人。

KTV夜店和裕廊渔港感染群近日相继出现，使得我国单日病例屡创新高。餐饮场所前天刚熬过禁止堂食的寒冬，雪未融尽又再下了一场，抗疫跨部门工作小组昨天宣布，我国将在7月22日至8月18日之间回到高警戒解封第二阶段。

贸工部长颜金勇说，与感染者主要是年轻人的KTV夜店感染群不同，裕廊渔港感染群传播范围更广、影响更多群体，包括年长者。过去七天，有81名确诊者是60岁或以上年长者，当中12人未接种疫苗。

“我们对此极为关切，因为近三成70岁或以上年长者未接种疫苗。全国近半数人口也未完成两剂疫苗接种，因此没有获得充分保护。”

卫生部长王乙康也说，KTV夜店感染群暴发后，当局原本评估，只要每日病例维持在40至60起，就无须回到高警戒解封第二阶段，但裕廊渔港感染群让疫情再度生变。

刚过去的周末，1120名受检的鱼贩和摊位助理中，有30人确诊；28座巴刹与熟食中心也出现至少一起确诊病例。

王乙康：收紧防疫三考量 包括避免医院不胜负荷

王乙康说：“我们尝试让较高风险行业保持开放，这主要包括餐饮业和健身房，但由于我国公共卫生情况显著改变，抗疫小组须重新考虑这个做法。”

他解释，这背后有三个考量。第一是确保本地医院不会不胜负荷，否则将影响许多病患的治疗。

他重申，我国仍有空间扩大医疗量能和床位来应付近日增加的病例，但如果病例下来几周继续以目前的速度增长，医院将承受巨大压力。我国昨天新增182起本土病例。

第二个考量是必须提高全国接种率，尤其是年长者。王乙康说，目前约有20万名60岁或以上年长者尚未接种疫苗。根据经验，年长者一旦感染冠病，约10％至15％将住进加护病房。这意味着，20万名年长者中，即使只有一成染病，也将有2万人住院，其中两三千人在加护病房。

社区传播风险是第三个考量。王乙康说，巴刹与熟食中心人来人往，增加了病毒隐秘传播的风险。

“我们如此接近目标，几周之后就能过渡到三分之二或更多人口完全接种疫苗的阶段……现在不是让努力化为泡影的时候。因此，我们需要咬紧牙关，减少社交活动，并利用这段时间推进疫苗接种。”

王乙康也指出，我国是因逾半数人口至少接种了首剂疫苗，才得以避开更严格的措施，否则在出现KTV夜店感染群时，卫生部会立刻宣布进入病毒阻断措施期，或至少回到解封第一或第二阶段。

李显龙总理昨晚也在面簿发文说，重新收紧措施有助减缓病例扩散。“我们希望避免各个巴刹与熟食中心暴发多个次感染群（sub-cluster），如之前红山景巴刹周围发生的情况。”

他坦言，倒退一步令人失望，但冠病是个难对付的敌人，“我们必须摸索前进的道路，并准备好会在途中遭遇挫折。”

整体而言，抗疫工作取得良好进展，疫苗接种工作的推展，也让情况较六个月前安全得多。

李总理说：“四周后，如果一切顺利，我国疫苗覆盖率应该会提高许多，应可放宽措施。我们还未完全进入新常态，但正在稳步迈进。”