曾是心理卫生学院病患 立化中四男生被控谋杀 还押接受精神评估

涉嫌在立化中学校园内砍死13岁学弟的男生昨天被控谋杀。主控官在庭上透露，被告曾是心理卫生学院病患，申请将他还押在樟宜医疗中心接受精神评估。

这名16岁男生昨天早上通过视讯被控谋杀罪名。根据控状，被告被指在前天（19日）上午11时16分至11时44分之间干案，地点是立化中学一栋楼的四楼厕所。

《联合早报》昨日报道，一名13岁的中一男生前天上午11时40分左右，被发现倒卧在文礼道立化中学的厕所内，头部和身体多处严重受伤，民防人员赶抵现场后证实男生已经死亡。

同校的一名中四男生事后被捕，警方在校园内起获一把斧头。初步调查显示，死者和嫌凶并不相识，嫌凶干案的动机有待进一步厘清。

主控官在庭上向法官申请将被告还押在樟宜医疗中心接受精神评估。主控官透露，被告曾是心理卫生学院的病患，他在2019年14岁时企图自杀，警方为了他的安全将他还押，随后安排他到心理卫生学院进行精神评估。

鉴于被告未满18岁，主控官向法官申请禁令（gag order），禁止媒体报道任何可泄露被告身份的资料。法官批准申请，案展8月10日过堂。

被告面控时情绪冷静，他身穿红色有领短袖T恤衫，脸上没什么表情。律师彼得弗兰度（Peter Keith Fernando）受询时说，被告的父母联系上他，聘他为被告的代表律师。父母也告诉律师昨天不会出现在国家法院。

谋杀罪一旦成立得面对死刑，但根据刑事诉讼法第314条文，被告犯案时如果未满18岁，就不能判死刑，只能判终身监禁。

李总理：勿以揣测和谣言 加重受影响家庭创伤

此校园命案让各界感到震惊，李显龙总理昨天也在面簿发贴文，吁请民众切勿以揣测和谣言来加重受影响家庭的创伤与悲痛。

李总理通过贴文对这起悲剧事件表达震惊和哀悼。他说，旁人无从想象受害者的家人正在经历什么。

贴文写道：“昨天早上，他们送13岁的儿子上学。他却突然、毫无预警地离开人世。”

“我知道我们无法很好地表达我们的同情，或对他们突如其然的噩耗给予多少安慰。但我仍然希望他们知道，我们对他们寄予哀思并为他们祈祷。”

这起骇人事件也让立化中学的师生们处在震惊状态中，对此，李总理承诺：“我们将协助大家走出黑暗的深谷，逐渐面对所发生的一切。”