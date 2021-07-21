检测呈阴性鱼贩 重开档大多只想卖完存货 订户 来自 / 联合早报 摄影 / 邬福梁 发布 / 2021年7月21日 5:00 AM 在大巴窑1巷第127座巴刹经营鱼摊的黄先生（右）向国家环境局工作人员展示冠病检测结果呈阴性的短信。（邬福梁摄） 字体大小: 小 中 大 出现确诊病例的巴刹已逐步安装围栏并强制实施SafeEntry登记措施，一些巴刹人潮锐减。部分冠病检测结果呈阴性的鱼贩重新开档，不过大多会在卖完手上存货后继续歇业。人潮不及往日一半记者昨早走访出现确诊病例的巴刹时发现，武吉知马巴刹与金文泰西2街第726座巴刹都只有一个出入口，并有工作人员进行SafeEntry登记的监督工作，出入熟食中心的顾客则没有相关限制。有访客在巴刹刚加设的塑料围栏外向商贩询价并询问入口位置。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巴刹 鱼贩 SafeEntry 冠状病毒19 慈母散“发”能量 亚太酿酒厂设准则保障 啤酒销售员与顾客安全