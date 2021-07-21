检测呈阴性鱼贩 重开档大多只想卖完存货

出现确诊病例的巴刹已逐步安装围栏并强制实施SafeEntry登记措施，一些巴刹人潮锐减。部分冠病检测结果呈阴性的鱼贩重新开档，不过大多会在卖完手上存货后继续歇业。

人潮不及往日一半

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记者昨早走访出现确诊病例的巴刹时发现，武吉知马巴刹与金文泰西2街第726座巴刹都只有一个出入口，并有工作人员进行SafeEntry登记的监督工作，出入熟食中心的顾客则没有相关限制。有访客在巴刹刚加设的塑料围栏外向商贩询价并询问入口位置。