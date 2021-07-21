陈美莉的儿子在10岁时被诊断患癌症，三年后不幸去世。她一直想做些什么来纪念他，偶然发现由儿童癌症基金会主办的“散发希望”活动。她报名参加后，立刻到经常光顾的理发店去剃发。

患有癌症的儿子五年前去世后，一直活在思念与痛苦煎熬中的母亲鼓起勇气参加今年的“散发希望”（Hair for Hope），剃发纪念儿子当年与癌症搏斗的勇气。

陈美莉（59岁）说：“我儿子当年因为进行化疗而掉头发的时候，我其实有想过陪他一同剃发，但当时又觉得这样未免太夸张了。我不喜欢受人瞩目，当时也有很多顾虑，如去办公室有人问起，还必须解释。儿子也可能会觉得我很唐突，所以我最后没那么做。”

陈美莉的儿子被诊断患癌症时只有10岁，当时不得不接受一系列的脑部手术、放射性治疗，以及化疗。

“进行化疗后，他的头发慢慢脱落，不到一个月就全掉了。但他从来没有抱怨过，什么也没说，只是在出门时戴上一顶帽子。他后脑勺因为脑部手术留下的疤痕比较突出，但也许因为他是男生，所以并不过于介意。”

儿子在13岁那年去世后，陈美莉一直想做些什么来纪念他，偶然发现了由儿童癌症基金会主办的“散发希望”活动。她报名参加之后，立刻到经常光顾的理发店去剃发。

一直以来都留着一头长发的陈美莉说：“我一向来对自己的发型有所要求，为我理发多年的理发师对我的头发也很挑剔，因为我的头发总是会卷起来，如果剪得太短就会变得乱七八糟，所以他从来不会剪得这么短。”

除了希望通过剃发这一个小举动来纪念儿子，陈美莉也希望活动筹集的善款能帮助到更多的患癌儿童。她说：“我觉得这个活动的意义在于感受患癌儿童掉发时的感受，并通过行动告诉他们，光头其实也不是问题。”