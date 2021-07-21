法庭外没戴口罩 洋汉被加控不得保释

地铁上拒戴口罩，洋汉面控当天依然故我，因在庭内和庭外没有戴好口罩，前天被加控多一项罪名，也不获保释。

《新明日报》之前报道，5月7日晚上11时15分左右，40岁的被告本杰明（Benjamin Glynn，英国籍）上地铁不戴口罩，还反劝其他乘客不要戴口罩，遭乘客拍下一段近2分钟的视频，之后在网上疯传，引起热议。

警方在上述口罩事件发生后的9日凌晨12时半左右，到被告位于荷兰路一带的公寓住家找人时，在楼下电梯大厅遭对方恐吓。

洋汉摆出拳击姿势，并以英语向两名警员爆粗口。事后，被告因公共滋扰、违反安距条例、恐吓警员，于本月2日被控上庭。

怎料，被告面控当天早上10时左右现身法庭，依然未戴口罩。

他面控时虽然戴着荧光绿口罩，却露出了鼻子。为此，法官一分钟内两度提醒他带好口罩，第二次提醒时，还强调不想重复一样的指示。

被告当天获以5000元保释在外，其中条件包括不得再犯罪和妨碍司法公正。

不过被告被控后，约10时半离开法庭时，同样没戴口罩，违反了保释条件。

他因此前天被加控一项触犯冠病19（临时措施）条例的控状，并不获保释，案展23日进行审前会议。

根据我国法令，不戴口罩或没有戴好口罩者，可被判不超过1万元，监禁长达6个月，或两者兼施。

完整报道，请翻阅2021年7月21日的《新明日报》。