补习老师决心戒赌 日做两份工终还清8万债务

六年前染上赌瘾、深陷债务，补习老师痛改前非，两年来每天工作14小时，兼职私召车司机和补习老师，终于还清累积近8万元的债务。

补习老师梁先生告诉时政网站慈母舰（Mothership)，他2015年第一次踏入赌场，在朋友建议下尝试赌博来打发时间，赢了些小钱后，开始更经常光顾赌场。

当时儿子即将出世，作为家中经济支柱的梁先生备感压力，加上每月需偿还房屋和装修贷款，赌博在他眼里成为最容易让家人过上好日子的方式。

2016年，他一夜间以500元赢得2万元，用了半数来预付一大笔装修贷款，另一半则用来继续赌博，结果很快将钱输得精光，还染上赌瘾。

他频频通过银行、信用卡贷款，短短几年内欠下超过4万元的信用卡债，利滚利最终累积至8万元，在2018年终于下定决心戒赌，到新加坡信贷辅导服务（Credit Counselling Singapore）寻求辅导帮助。

此后，他身兼两职，每天清晨4时开工开私召车，短暂休息后载儿子上学，午休后开始教补习一直到晚上8时，再继续驾私召车到半夜，高峰时期一个月私召车收入能达7000元。

梁先生将所有钱财交由妻子管理，终于在今年还清最后一笔债务，目前也取消了所有信用卡，并调整回更正常的工作时间。

完整报道，请翻阅2021年7月21日的《新明日报》。