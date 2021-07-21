带壳或“盒装”榴梿 怎么买比较划算？

阻断措施带动网购榴梿，400、500克一盒的“盒装”榴梿大受消费者青睐。不少读者近日纷纷致电《联合晚报》询问，榴梿到底该怎么买，是要整个带壳买，还是一盒一盒买？带壳榴梿跟盒装榴梿，哪个比较划得来？

为了帮读者找出答案，《联合晚报》请来在网路贩售榴梿的榴梿商杨青耘（33岁），以同一个A级猫山王榴梿为“基底”，为读者揭示带壳与“盒装”榴梿之间的价格差异。

杨青耘售卖的标准A级猫山王，若依整个榴梿计算是每公斤20元，盒装则是每盒（400克上下）卖32元至35元之间。他选了一个2.42公斤的A级猫山王来进行对比。

“一个标准A级猫山王会有以下几个典型特征，它的外型像橄榄球，榴梿末端有星星图案，重量一定在1.6公斤以上，有至少30%果肉，剖开后多有五个凹处。”

杨青耘秤了秤榴梿，确认重量是2.42公斤，接着当着记者面前撬开榴梿，把果肉装进两个塑料盒后再秤重量，证实“挖”出果肉的重量是830克。若以市价400克32元到35元计算，两盒榴梿装的卖价是64元至70元。

相比之下，盒装榴梿的价格要比带壳榴梿高出至少30%。

为何明知道比较贵，民众仍愿意掏钱买贵的榴梿呢？

忠邦第102座榴梿商陈顺意（53岁）说：“现在的消费者习惯外卖，贪方便，吃贵一点的榴梿也甘愿，其实每个组屋区都有榴梿摊，下楼买很方便也便宜。”

陈顺意没有提供外送榴梿的服务，但知道同行的“盒装”榴梿是以400克计算，A级猫山王约38元到40元。

“榴梿故事”负责人郑伟铭（33岁）经营榴梿实体店五年，去年实施阻断措施后，网购榴梿开始盛行起来。“我的盒装榴梿是600克，每盒卖47元，如果在价格上做比较，榴梿还是整个买会比较便宜。”

完整报道，请翻阅2021年7月21日的《联合晚报》。