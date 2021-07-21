缅佣嚷回乡 亮刀要自捅 女雇主：装病闹事 吓坏中风母

装病、装痛、装没力，缅甸女佣成天“病恹恹”，就只为了早日回老家。她近日突然握刀指着自己腹部，吓得七旬中风阿嫲高声呼救，所幸阿公够镇定，苦口婆心劝女佣放下刀子，惊动警方到场。

女雇主陈慧祯（43岁，行政执行员）日前致电《联合晚报》，申诉女佣爱装病。

她说，来自缅甸的43岁女佣，已有两个女儿和两个孙子，她今年2月初来狮城工作，除了打理家务事，也负责照顾中风坐轮椅的七旬母亲。上门工作期间，女佣一切看似正常，没想到两个月后，她就开始嚷着要回家。“由于聘请新女佣需要时间，我让她耐心等待安排，结果她就开始装病，动不动就申诉身体不适，频频装出生病的样子。”

陈慧祯表示，她不想为难女佣，所以能让步就让步，一天只要她煮一餐，其余时候他们都自己打包食物。“没想到女佣得寸进尺，继续装病，甚至上演持刀闹自杀的戏码。”

7月1日早上10时许，女佣又向陈慧祯的父亲申诉不适，要求到一家指定的诊所看诊，但当时只有年迈的父母在家，父亲于是要求女佣等其他家人下班回家后才再带她看医生。

“父亲的话说了没多久，女佣竟拿出一把刀站在中风母亲前面，刀尖指着自己的腹部作势要自捅，母亲吓得赶紧叫父亲帮忙。”

父亲被眼前一幕吓了一跳，所幸他很快冷静下来，几经辛苦才劝女佣放下刀子回到房间休息。“我父母以为事情已经过去，不料约两小时后，警方竟上门调查。”

陈慧祯说，警察相信是女佣叫上门的。警方后来认为女佣情绪不稳，送她到心理卫生学院接受评估两天。

完整报道，请翻阅2021年7月21日的《联合晚报》。