本地新增179起本土病例 多两巴刹现次感染群关闭

与裕廊渔港感染群有关的巴刹及小贩中心已达41个，其中出现次感染群的有六个，确诊病例超过三起的有七个，至少一人确诊的则有28个。

裕廊渔港感染群持续扩大，金文泰第448座巴刹及小贩中心和黄埔通道巴刹出现次感染群，分别累计22起与12起冠病病例，即日起关闭至8月5日。

与裕廊渔港感染群有关的巴刹及小贩中心已达41个，其中出现次感染群的有六个，确诊病例超过三起的有七个，至少一人确诊的则有28个。

为了进一步发现社区病例，当局将为本月7日至21日到访金文泰第448座巴刹及小贩中心以及海格路巴刹及小贩中心的公众提供免费冠病检测。

卫生部也和人民协会合作，今明两天向住在黄埔通道巴刹和西海岸路第726座巴刹周围的居民分发自助抗原快速检测仪。

公众可登录网站查询领取详情。每名符合条件者将获得一盒（含两个）自助检测仪。

本地昨天（7月21日）新增179起本土冠病病例，其中130起与裕廊渔港感染群有关，该感染群累计病例达454起。

根据卫生部今天凌晨发出的文告，179起本土病例中，149起与早前确诊病例有关联，其中80人此前已隔离，69人是当局通过主动检测发现的，其余30起病例暂无关联。

王乙康：允许五人聚餐将导致125种病毒传播途径

共同领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康昨晚在面簿贴文说明餐馆虽然没有出现确诊病例，但政府禁止堂食的理由。

王乙康指出，允许五人聚餐意味着病毒在两层人际关系之内有125种传播途径。“这将让裕廊渔港感染群迅速进一步扩大。”

他说：”年长者经常光顾巴刹，其中许多人仍未接种疫苗，这是最让人担忧的一件事，社区病例的增加可能会失控，最终造成许多重症患者，甚至死亡，因此当局必须先发制人加强社交活动的管制。”

我国已有近半人口完成两剂疫苗的接种。王乙康说：“这是一件好事，但我们须达到更高的比率。”

王乙康透露，完成两剂接种者的比率每天都会增加1个百分点，两个星期后这个比率就会超过64%，这意味着当局检讨防疫规定时，新加坡的处境将是强大而坚韧的。

永续发展与环境部长傅海燕昨天走访储存冷冻海鲜产品的裕廊冷库（Jurong Cold Store）时说，政府将在裕廊渔港重新开放前检讨现有措施，并落实更完善的安全管理，食品局和卫生部也在紧密合作追查感染群的源头。

她呼吁小贩摊主、助手和清洁工尽快接种疫苗并接受检测。“裕廊渔港感染群影响许多小贩中心和巴刹的业者。我们希望他们尽快前往检测，确保自己和家人的安全。”

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤昨天在面簿贴文中说，巴西立6道第441座的小型巴刹所有鱼贩的聚合酶链式反应（PCR）检测结果都呈阴性。为防万一，该巴刹的所有工作人员也会接受PCR检测。

我国6万3733人注射科兴疫苗

过去14天，约43.63％的病例已完成两剂疫苗接种，31.93％接种了一剂疫苗或在完成两剂接种的14天内确诊，剩余24.44％未接种疫苗。

截至前天，政府通过全国疫苗接种计划，已为超过416万人施打逾683万剂疫苗。其中，超过279万人已完成疫苗接种，占本地人口的约49%。另外，已有6万3733人接种科兴疫苗，累计接种7万零504剂。

本地昨天共增181起病例，包括两起输入病例，确诊病例累计6万3621起。