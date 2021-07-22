滨海湾金沙赌场 出现感染群关闭两周

根据卫生部文告，滨海湾金沙赌场昨天新增三起确诊病例，至今累计11起冠病确诊病例。为阻断传播链并彻底清洗场地，赌场将关闭两周。金沙其他设施则会按照防疫措施的规定继续开放。

滨海湾金沙赌场至今累计11起冠病确诊病例，形成新的感染群。赌场即日起关闭至8月5日，卫生部会为所有工作人员进行特别检测，本月7日至21日间到访赌场的公众也能预约检测。

根据卫生部今天（7月22日）凌晨发出的文告，滨海湾金沙赌场昨天新增三起确诊病例。为阻断传播链并彻底清洗场地，赌场将关闭两周。金沙其他设施则会按照防疫措施的规定继续开放。

再有一家KTV可能出现病毒传播

KTV夜店感染群昨天新增八起病例，累计215起。位于芽笼路517号的夜间场所Sakura Entertainment可能有病毒传播，卫生部吁请所有访客密切关注健康情况，并在到访后的14天内尽量减少社交活动。

昨天新增一个与65231号病例有关的感染群，累计四起病例。本地活跃感染群目前为28个。

沈氏道四座组屋商户及居民须强制受检

沈氏道四座组屋的污水样本中测出冠病病毒碎片，为遏制更广泛的社区传播，卫生部将强制检测这几座组屋的居民和商户。

受影响的是沈氏道第842、844、846以及848座组屋。这些组屋的居民和商户可在今明两天上午9时至下午4时到芽笼士乃第3座的凉亭受检。本月17日起曾受检而结果呈阴者，可选择是否再次受检。

负责该区事务的马林百列集选区议员、国会议长陈川仁昨天在面簿贴文指出，工作人员会派发传单，受影响的居民也会收到含有检测时段的短信。他呼吁居民遵守分配到的时段，以免检测点过度拥挤。

本月6日至20日之间到过上述地点，或是与居民、业主和职员有过接触的访客，也可自愿预约受检。

裕廊集选区议员陈有明医生昨天也在面簿贴文表示，金文泰5道第378座咖啡店一名员工确诊冠病，这家咖啡店关闭至下个月1日。

咖啡店的数名员工已经隔离，咖啡店暂时关闭是为了进行彻底清洗，以阻断传播链。

一中三生确诊 加东修道院女中今天停课

他吁请到过咖啡店的公众留意卫生部发送的短信通知。“就算没有收到任何通知，也应在出现任何症状后立即求医。没有感到任何不适却又担心情况的公众，则可考虑自行接受抗原快速检测。”

另外，加东修道院女中一名中三生确诊，全体学生今天停课一天。

根据校方发给家长的信函，确诊学生最近一次上学是在19日，曾密切接触该学生的师生都已放缺席假。校方也说，为了方便卫生部展开调查工作，所有中三生将居家学习至27日。