包括共同承担租金压力等 商会联盟向政府和业主提三大诉求以渡难关

我国今天（7月22日）重回高警戒解封第二阶段，餐饮和零售等业者生意再受挫，商会代表向政府和业主提出三大诉求，包括吁请业主和租户公平承担租金压力，协助他们渡过难关。

由新加坡中小企业商会、新加坡餐饮业协会、新加坡零售商协会和新加坡租户公正联盟组成的前线生意商会联盟（Alliance of Frontline Business Trade Associations）昨天发联合声明说，抗疫至今，幸存的业者除了蒙受收入亏损，也面对租金和人力成本的压力。新加坡再实施高警戒解封第二阶段措施，各领域的前线业者，包括餐饮、零售和服务业等都担心能否继续维持生意。

为共体时艰，联盟向政府和业主提出三大诉求：第一，业主应与租户公平承担负担，在实行强制堂食或社交聚会限制时，给予及时且与收入下滑幅度相等的租金回扣；第二，协助业者应付薪金成本，以尽可能保住员工饭碗；第三，将银行贷款本金的延期偿付令期限延长到明年6月。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的财政部长黄循财前天表示，将为受最新防疫措施影响的企业与员工提供援助，财政部会在近日公布详情。援助配套将参考上一次高警戒解封第二阶段的配套。

我国今年5月16日至6月13日首次进入高警戒解封第二阶段，以控制陈笃生医院及其他感染群。财政部当时拨出8亿元来加强雇佣补贴计划、为中小企业与非营利机构提供租金减免，以及向符合条件的个人发放冠病疫情复苏临时补贴等。

应设危机市场机制 让租金可根据租户收入调整

新加坡餐饮业协会会长关国忠说，过去16个月的抗疫经历宛如坐过山车。现阶段，很多业者的储备金已耗尽，要是没有额外援助，很多业者料面对结束营业的抉择。到时，员工也会因公司倒闭失业。

新加坡租户公正联盟主席邱永胜透露，疫情暴发以来，约一两成前线生意已倒闭。

他说，上一次进入高警戒解封第二阶段时，来自业主的租金援助“零星且具选择性”，大部分援助主要来自政府，而这笔援助金会在下个月发放。“今年5月以来，我们社群中约八九成的租户并没有从业主那里得到任何援助。业主上一次提供显著帮助是去年病毒阻断措施期间，那时是因为政府有所规定。”

新加坡中小企业商会会长王腾忆说，谈到业主应该和租户共同承担负担时，主要是指要有一个市场机制，在危机时，让租金可根据租户收入调整。

邱永胜补充，这意味着，生意额若下滑五成，希望业主能提供50％的租金回扣，这么一来双方可以共同承担压力，特别是在危机时候。

新加坡零售商协会会长狄拿卡兰也希望政府在此次的高警戒阶段，提供外籍劳工税回扣和更高的雇佣补贴率，协助业者应付人力成本。