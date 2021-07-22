至今400多家“转型”仅18家获补助 企发局澄清获补贴夜店皆未涉及感染群

打着餐饮店幌子的非法KTV夜店因违反安全管理措施而引发冠病感染群，对此坊间出现一些评论和误解。贸工部和新加坡企业发展局昨天发联合文告澄清，所有涉及KTV夜店感染群的业者都未获得任何转型补助。

文告指出，截至昨天，超过400家夜间场所已批准转型为其他用途。其中，只有18家获得企发局的转型补助，转为经营餐饮业。在这18个场所中，10个原本是酒吧和酒馆，六个原是夜总会和迪斯科，两个原为卡拉OK，当中没有任何一家与目前的KTV夜店感染群有关。