至今400多家“转型”仅18家获补助 企发局澄清获补贴夜店皆未涉及感染群 订户 来自 / 联合早报 文 / 梁伟康 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 打着餐饮店幌子的非法KTV夜店因违反安全管理措施而引发冠病感染群，对此坊间出现一些评论和误解。贸工部和新加坡企业发展局昨天发联合文告澄清，所有涉及KTV夜店感染群的业者都未获得任何转型补助。文告指出，截至昨天，超过400家夜间场所已批准转型为其他用途。其中，只有18家获得企发局的转型补助，转为经营餐饮业。在这18个场所中，10个原本是酒吧和酒馆，六个原是夜总会和迪斯科，两个原为卡拉OK，当中没有任何一家与目前的KTV夜店感染群有关。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡企业发展局 新加坡旅游局 市区重建局 KTV 卡拉OK 贸工部 斑马线前看后没看前 七旬前教师撞死老翁 裕廊渔港买鱼染疫 煮炒档老板娘：吓到发抖怕传四孙