“接种后确诊”病例多 专家：不代表疫苗失效 订户 来自 / 联合早报 文 / 杨浚鑫 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 受访传染病专家提醒，随着全国疫苗接种率提高，完成接种者在病例中的占比也会更大，这不应被错误解读为疫苗失效。（档案照） 字体大小: 小 中 大 过去两周的新增本土病例中，约四成感染者已完成两剂冠病疫苗接种。受访传染病专家提醒，随着全国疫苗接种率提高，完成接种者在病例中的占比也会更大，这不应被错误解读为疫苗失效。换句话说，如果全国人口都几乎已接种两剂疫苗，新增病例中也几乎只会有完成接种者。根据卫生部文告，截至前天（7月20日）中午，过去两周有782起本土病例。四成（40.4％）接种了两剂疫苗，30.8％接种了一剂疫苗或在接种两剂疫苗的14天内确诊。剩余28.8％则未接种疫苗，包括还不能接种疫苗的12岁以下儿童。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 疫苗接种 本土病例 冠状病毒19 斑马线前看后没看前 七旬前教师撞死老翁 裕廊渔港买鱼染疫 煮炒档老板娘：吓到发抖怕传四孙