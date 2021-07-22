“接种后确诊”病例多 专家：不代表疫苗失效

过去两周的新增本土病例中，约四成感染者已完成两剂冠病疫苗接种。受访传染病专家提醒，随着全国疫苗接种率提高，完成接种者在病例中的占比也会更大，这不应被错误解读为疫苗失效。

换句话说，如果全国人口都几乎已接种两剂疫苗，新增病例中也几乎只会有完成接种者。

根据卫生部文告，截至前天（7月20日）中午，过去两周有782起本土病例。四成（40.4％）接种了两剂疫苗，30.8％接种了一剂疫苗或在接种两剂疫苗的14天内确诊。剩余28.8％则未接种疫苗，包括还不能接种疫苗的12岁以下儿童。