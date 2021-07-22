禁堂食偏逢海鲜货源短缺 餐饮业者叹生意雪上加霜

本地今天起再次全面禁止堂食，受访餐饮业者表示虽已为提供外卖和送餐服务准备就绪，但防疫措施持续反复还是会对生意造成影响，尤其是近来也因为裕廊渔港暂时关闭而面对海鲜货源短缺的业者，更是雪上加霜。

在竹脚小贩中心经营老字号“545黄埔虾面”的李瑞芳（37岁）受访时指出，之前当局禁止堂食时，虾面摊的生意减少了三四成，只能靠外卖和团购订单维持。