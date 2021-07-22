禁堂食偏逢海鲜货源短缺 餐饮业者叹生意雪上加霜 订户 来自 / 联合早报 文 / 李庚洧 李思邈 摄影 / 何家俊 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 堂食禁令今起生效，在金文泰西2街第726座小贩中心经营甜品店的卜姓老板娘昨晚结束营业后，把洗好的碗碟擦干收起来，接下来近一个月都不会再用到。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 本地今天起再次全面禁止堂食，受访餐饮业者表示虽已为提供外卖和送餐服务准备就绪，但防疫措施持续反复还是会对生意造成影响，尤其是近来也因为裕廊渔港暂时关闭而面对海鲜货源短缺的业者，更是雪上加霜。在竹脚小贩中心经营老字号“545黄埔虾面”的李瑞芳（37岁）受访时指出，之前当局禁止堂食时，虾面摊的生意减少了三四成，只能靠外卖和团购订单维持。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 堂食 禁止堂食 冠状病毒19 斑马线前看后没看前 七旬前教师撞死老翁 裕廊渔港买鱼染疫 煮炒档老板娘：吓到发抖怕传四孙