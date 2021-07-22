商汤科技与通商中国及工教院合作 培养本地人工智能专才 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年7月22日 5:00 AM 商汤科技设立的“商汤新加坡国际AI创新中心”昨天正式开幕，向访客展示了人工智能技术在现实世界的运用。图为该公司的SenseMARS扩增实镜平台技术，它能让访客和虚拟的鱼尾狮互动。（商汤科技提供） 字体大小: 小 中 大 中国人工智能平台公司商汤科技将同通商中国以及工艺教育学院合作，扩增我国在人工智能技术方面的能力，培养本地的人工智能专才。商汤科技（SenseTime）本周一同通商中国以及工艺教育学院各自签署谅解备忘录，这项合作象征学术界，业界和政府在推动人工智能发展方面，开展更密切的合作。此合作能为本地学生和成人提供相关的实践经验，以便掌握人工智能的专业技能，提升本地人工智能技术的生态环境。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 人工智能 通商中国 工艺教育学院 斑马线前看后没看前 七旬前教师撞死老翁 裕廊渔港买鱼染疫 煮炒档老板娘：吓到发抖怕传四孙