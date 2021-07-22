商汤科技与通商中国及工教院合作 培养本地人工智能专才

中国人工智能平台公司商汤科技将同通商中国以及工艺教育学院合作，扩增我国在人工智能技术方面的能力，培养本地的人工智能专才。

商汤科技（SenseTime）本周一同通商中国以及工艺教育学院各自签署谅解备忘录，这项合作象征学术界，业界和政府在推动人工智能发展方面，开展更密切的合作。此合作能为本地学生和成人提供相关的实践经验，以便掌握人工智能的专业技能，提升本地人工智能技术的生态环境。