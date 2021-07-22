对外公的爱使她立志当护士

受到外公的影响，再加上看到本地人口老龄化的趋势，李雪咛立志学习如何更好地让年长者享受乐龄生活，并选择专攻老年学。她在陈笃生医院工作已有七年，2017年她考取老年医学高级专科文凭，如今担任高级护士。

李雪咛（31岁）从小与外公感情深厚，外公在2004年被诊断患有糖尿病，这促使她日后决定成为一名护士。

“外公一向非常倔强，很少听取劝告，但让我印象深刻的是，护士们当时一直很有耐心并且细心地为他讲解糖尿病的知识。她们的诚心不只打动了外公，让他学会自行管理病情，也激励我成为一名护士。”

受到外公的影响，再加上看到本地人口老龄化的趋势，李雪咛立志学习如何更好地让年长者享受乐龄生活，并选择专攻老年学。她在陈笃生医院工作已有七年，2017年她考取老年医学高级专科文凭，如今担任高级护士。

李雪咛参与的项目包括如何改善病房安全，降低年长病患跌倒的风险，以及每月和护士们分享关于老年病的知识。

去年4月疫情高峰期，李雪咛负责的病房转作客工的冠病护理区。她除了得克服语言障碍，适应新的节奏快速的护理流程，包括严格穿戴防护装备以及时刻维持高水平的防疫管控，还得另外安排住宿，与家人分开一个多月，当时她的女儿才一岁多。

“我当时必须和家人分开，心情的确很沮丧，但也意识到严格遵守安全距离措施才是为家人好。我每天靠与家人的视频通话和他们传来女儿的可爱视频，才能坚持下去。”

李雪咛表示，只要病患安全，而她知道自己已经尽力，就会获得极大的满足感。

由于在栽培新护士和协助其他护士应对护理挑战方面作出的贡献，她在2018年荣获院方的最佳导师奖。

“想提供良好的护理就得不断学习，更新知识和跟上新发展，像是在工作中采用科技和更有效的流程。我希望未来能进入护理教育领域，与未来的护士分享自己的经验和知识。”