乘客称2天同时同地 车长停巴士解三急

双层巴士车长驾到一半人有三急，连续两天在同时间同地点将巴士停在路边，然后下车走到油站上厕所。他下车前还大声说一句“我要去上厕所”，留下巴士上众乘客面面相觑，不知如何是好。

读者李先生告诉《联合晚报》，本月15日和16日，他一连两天乘搭966号双层巴士从马林百列到大巴窑一带上班，结果两天都遇上同一名巴士车长因人有三急在半路停车。

李先生说，他第一天是在大约中午1时上巴士，当时车上有很多乘客，他坐在上层的座位。巴士行驶到一半时突然停在史蒂尔路（Still Road）的路边，让他感到不解。

他说：“巴士车长将巴士停在巴士车站往前一点点的路边，然后他大声说‘我要去上厕所’，接着便走下车到附近油站上厕所，大约五分钟后回来继续开车。”

李先生第二天在同样时间乘搭巴士上班时，发现又是同一名巴士车长，当时他心想同样的情况可能再度上演，没想到真被他猜中了。

“他第二天也在同样的地方停车上厕所，而且他下车时不像是着急上厕所，反而是拿着一个钱包慢条斯理地走，乘客们都看傻了眼。”

过去一周，李先生没再遇上这个巴士车长，所以不知道半路上厕所的情况有没有继续上演。

他说：“人有三急是情有可原之事，我们也很好奇巴士公司的工作准则是什么，如果巴士车长半路要上厕所该怎么办？”

《联合晚报》已向巴士公司查询。

完整报道，请翻阅2021年7月22日的《联合晚报》。