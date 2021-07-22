赶在禁堂食前吃个够 “大胃嫲”45分钟 吃下10碗咖喱面

今天起禁堂食，67岁“大胃阿嫲”接下来一个月无法在冷气食阁享用她最爱的咖喱面，昨天向面摊老板预订10碗热腾腾的咖喱面，准备一次过吃个够。面摊老板也乐得凑上一脚，告诉阿嫲：“你若吃得完，我就不收钱！”

这名食量惊人的阿嫲是江阿华（67岁），她平时除了含饴弄孙，每周三至四天都会与丈夫光顾淡滨尼44街第478座的口福食阁，尤其喜欢“面社会”摊位的咖喱面，是名副其实的忠实食客。

江阿华前天（20日）得知政府宣布今天起禁止堂食后，对这一消息感到难过，如此一来她就无法在冷气食阁内大口大口吃着她最爱的咖喱面。

平时总爱吃大碗咖喱面加饭的她，前天向老板预订10碗热腾腾的咖喱面，决定在禁止堂食前一天“大开吃戒”。

“面社会”摊位老板黄国雄（43岁）受访时告诉记者，他售卖的咖喱面有三种价码，即小碗三元、中碗五元和大碗八元，阿嫲预订的是10碗各三元的咖喱面。

他起初接到阿嫲的“订单”时，认为阿嫲只是夸下海口。“一般青年顶多可以吃三四碗，像我这么大只最多也只能吃五六碗，所以阿嫲说她能吃10碗时，我几乎不相信她。”

黄国雄也豪气地表示，若阿嫲能一人吃下10碗面，他就一分钱不收。

阿嫲昨天如期赴约，并在短短45分钟吃下10碗面，让黄国雄大感意外。“阿嫲年纪大了，看起来也瘦瘦的，没想到这么能吃，这是我开摊位10多年来首次看到这么会吃的大胃阿嫲。”

据记者观察，每碗3元的咖喱面分量十足，都有两三块马铃薯、一个鸡翅膀，以及几片鱼饼和豆卜。

完整报道，请翻阅2021年7月22日的《联合晚报》。