裕廊渔港买鱼染疫 煮炒档老板娘：吓到发抖怕传四孙

金文泰一咖啡店煮炒档的老板娘去过裕廊渔港后染疫，家人和员工至少10人目前正在隔离，她受访时告诉《新明日报》，当下接获确诊通知时，吓得全身发抖，也担心传给4名孙子。

本地社区疫情持续受到关注，目前已有至少五间咖啡店先后有职员确诊染冠病，包括裕廊西41街咖啡店、裕廊西91街第964座组屋NTI咖啡店、蔡厝港7道第810座咖啡店，以及武吉巴督11街第155座咖啡店。

昨天（7月21日），裕廊集选区议员陈有明医生在面簿透露，位于金文泰5道第378座组屋的福临咖啡店有一名员工确诊冠病。

据《新明日报》探知，确诊者和咖啡店的煮炒档有关，《新明日报》记者辗转联系上煮炒摊老板娘潘女士（63岁），她证实自己确诊，目前在医院接受治疗。她说自己与丈夫一同经营海鲜煮炒摊，平日都是她到裕廊渔港买鱼。在裕廊渔港暴发感染群后，她在上星期天早上去做冠病检测，晚上就接到确诊通知。

“我接到通知得知自己确诊后十分震惊，吓得全身发抖。我过后暂停营业，离开咖啡店。”

她透露由于打过两针疫苗，她并没有出现任何症状。“我现在比较担心我的四个孙，他们与我同住，才2岁到12岁，12岁的已经打了疫苗，但另外三个还没有。”

她表示自从她确诊后，自己的五、六名家人以及三名员工都在酒店隔离，目前为止检测结果都是阴性。

咖啡店老板：暂时关门消毒

咖啡店老板透露，虽然当局没要求关闭，但安全起见决定暂时关门消毒，将在8月2日恢复营业。

咖啡店老板沈喜福（58岁）通过电话受访时指出，咖啡店一共有八个摊位，只有煮炒摊和他的饮料摊有员工被隔离。

“我的饮料摊很靠近煮炒摊，有四、五个员工，我也听说有一些顾客被隔离。但是当局并没有要求我们关闭，我是为了大家的安全决定自行关闭的。”

他表示，如今本地疫情严重，多个巴刹和熟食中心出现感染群，因此他主动要求关闭，摊位的摊主也表示理解，不过大家也担心两周不能开店会影响生计，因此若政府能够给予补助会更好。

完整报道，请翻阅2021年7月22日的《新明日报》。