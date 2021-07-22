郑州暴雨地铁被淹 新加坡地铁如何防洪？

一场千年一遇的暴雨引发洪水冲过地铁站台与隧道、车厢内乘客困在与肩同高的雨水中苦苦等待救援，造成至少12人死亡。

这不是电影情节。中国河南省过去一周遭遇连续极端降雨，暴雨中心郑州沦为泽国，前天（7月20日）一小时降雨达201.9毫米，打破中国陆地的历史纪录。有气象站一天录得的降雨更超过当地全年平均降水总量。

截至今天中午，这场天灾已造成至少33人死亡，八人失踪。

倾泻而下的雨水涌进郑州五号线的地铁站台并形成急流，位于两站之间的列车停驶，车厢内的人困在水中，水位涌到他们的胸口处，加上缺氧，有乘客一度绝望地开始向家人交代身后事。所幸救援人员及时赶到，将多人救出。

全球暖化导致极端气候逐渐显现，新加坡也遇到更强和更频密的降雨。

光是在上周，全岛就遭遇数场瓢泼大雨，其中武吉班让在7月13日的头12小时录得110.2毫米的降雨，这相当于过去30年7月总平均降雨量（146.6毫米）的75％。全岛至少七处地区的沟渠和水道的水位已达到90％，有突发性淹水的风险。

2017年，我国曾发生碧山地铁隧道积水事故，导致南北线地铁服务瘫痪20小时。虽然这起事故更多是人祸（水泵疏于检修而职员伪造维修记录）而非天灾，但我们如何未雨绸缪，做好地铁淹水防护？

一般而言，地铁系统的防洪措施是以挡为主，以排为辅。

【如何挡水？】

本地所有地铁站的出入口都要高过周边地面，图为宏茂桥地铁站。（海峡时报档案照）

本地所有地铁站的出入口都要高过周边地面（所以知道为何进出地铁站总要先爬几步楼梯了吧）。根据新加坡公用事业局（PUB）于2018年12月发布的第七版《地表水排水业务守则》（Code of Practice on Surface Water Drainage），这一高度为至少1.3米。

自2012年以来，全国已有至少35个处在低洼地区、有淹水风险的地铁站安装了防水闸。同样地，根据《守则》，它要比地面高出至少1.3米。

陆交局曾在丹戎巴葛、乌节路、莱佛士坊、政府大厦、诺维娜和小印度等地铁站安装防水闸门。（档案照）

陆路交通管理局在2017年的一份文告中写道，“随着这些（防水闸）工程的完成，所有目前和未来的地铁项目，包括滨海市区线（Downtown Line）和汤申—东海岸地铁线（Thomson-East Coast Line）的项目，将满足公用局《地表水排水业务守则》中规定的防洪要求。”

【如何排水？】

为避免地铁隧道再积水，陆路交通管理局与SMRT改良了碧山地铁站的抽水系统，采取了多项关键措施。（档案照）

这些业务守则的细节还包括，地铁安装的水泵排水力要以百年一遇（发生概率相当于每年1％）的暴雨强度为标准，以及时排出因不可抗因素流入地铁系统的雨水。在持续10分钟的降雨中，水泵最大负荷应为280毫米/小时的降雨强度。

疏导地面积水时，须导流到与地铁等地下设施隔开的地面排水管道，不能与地铁系统使用同一管道。

地铁的抽水与排水系统要全自动化，并配有监控系统，允许操作员远程监控集水池中的水位和水泵运行状态。另有一个独立的水位传感器，当集水池来到极高水位时，会自动触发警报。

此外，每个地铁站都须配备备用燃料发电机，确保水泵可以不间断运行，以及由水泵和排水管组成的备用排水设备。

平日做好防范工作，才能在发生极端暴雨事件时保护乘客安全。