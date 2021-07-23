pandamart线上超市 30分钟送达 24小时服务

疫情期间，网购为人们带来生活便利，蔬果肉类、日常用品等，随时都可上网订购。但是，若有急需时，可有哪家线上超市可在半小时内，把货物送上门呢？

pandamart便是送货速度数一数二的线上超市，不仅货物可在30分钟内送达，而且每天24小时，服务不打烊。

年轻妈妈关紫媚是位财务经理，向来习惯网购，近来更是有了新发现。有一次，临时发现宝宝的洗衣液用完了，她便尝试使用pandamart应用程序订购洗衣液，以及新鲜沙拉菜，结果惊喜地发现，货物真如所说，在半小时之内就送到家门口了。

她说：“我没有想到pandamart这么迅速，太方便了。更惊喜的是送来的沙拉菜新鲜翠绿。此外，这个应用也有追踪功能，可全程查看送货状况，让我安心等待收货。”

无独有偶，新加坡武装部队正规军人Brandon Goh（22岁），也发现了pandamart 日夜无休，30分钟内送达的“犀利”。喜爱烘培的他常在凌晨制作甜品，作为减压消遣。

他分享道：“有一次，我临时想为母亲烤个生日蛋糕，却发现鸡蛋和香草精用完了。那时是凌晨3点，不便外出购买。于是，我在pandamart订购，还顺便点了小吃，让自己凌晨烤蛋糕更有精力。30分钟后，送货员就到了。”

文字工作者林欣智（47岁）是另一个对pandamart点赞的消费者。她表示：“我是网购新手，听说pandamart 30分钟可以送达，就试试下载应用程序并光顾。下单后，真的半个小时就送来了。更满意的是蔬菜很新鲜！这个新经历，让我体验到线上超市的美妙。”

pandamart的递送团队，24小时无休为你服务。（图／商家提供）

在新加坡，小家庭及单身户的数量迅速增长，使消费者对小量商品递送服务的需求上升，跟旧时以较便宜价格购买大量商品的消费模式大不相同。

送餐平台foodpanda发言人说：“我们观察客户的消费习惯发生了变化，为了满足这种快商务（Quick commerce）的新需求，foodpanda于2019年底就试行推出pandamart，让客户订购日用品和必需品，并在30分钟内送达。”

原本30分钟内送达是对送餐平台的要求，但pandamart将foodpanda送餐平台的优点复制到线上超市，并为消费者提供24小时无休的服务，让该超市在竞争中脱颖而出，成为快商务的领头羊。

“我们拥有数千名送货员，能够有效率地为pandamart用户提供30分钟送货服务。同时，我们也关注他们的公路安全，经常提醒他们要遵守交通规则，确保送货快速且安全。”

全岛有14家pandamart商店

作为仓储和发货站，pandamart的店铺分布全岛多处。（图／商家提供）

pandamart在全岛设有14家店铺，作为仓储和发货站，分布在黄埔、武吉巴督、淡滨尼、义顺、欧南园、红山、勿洛、宏茂桥、万礼、实龙岗、榜鹅等处。

每逢新货送到，pandamart店铺经理和仓储职员都会仔细验收货品，确保货物新鲜，品质优良。而全岛消费者通过foodpanda应用程序，订购pandamart商品后，最邻近的pandamart店铺就会在第一时间内准备好商品，争取在最短的时间内发货和送货。

pandamart和foodpanda shops的不同

在foodpanda的应用程序里，你可以选择pandamart以及foodpanda shops的服务。但是，两者并不相同，或许新用户会觉得混淆。

事实上，foodpanda shops好比是一个集市，它与Guardian、Marks & Spencer、好超市、FairPrice Express、Wine Connection、mothercare等零售伙伴合作，提供这些零售商的商品全岛送货服务。

pandamart则是foodpanda自家经营的线上超市，如上所述，在全岛各地设有自己的发货站，以便为不同地区的消费者提供24小时服务。

pandamart货品多于5000种

日式、韩式酱料包，pandamart 都买得到。（图／商家提供）

pandamart销售的货品超过5000种，包括肉类和海鲜（目前在pandamart的9家店铺有供应，未来还有更多店铺将提供）、新鲜水果和蔬菜、零食、即食食品、酒精饮料、清洁用品、婴儿必需品，甚至宠物食品。

你还可以在pandamart买到一般超市少见的产品，如：韩国食品系列，各国风味调味品，包括泰式、韩式、美式等。

除了注重货品新鲜，种类齐全之外，pandamart也为消费者提供独家产品，如：

青柠和葡萄柚风味伏特加（Absolut Vodka Lime & Grapefruit），特价$51.80*（原价$57）；Seleco烘烤脆海藻，售价从$3.50起*。

pandamart网购服务最低消费额只需$10，订购后立即发货配送。每一次购物40元或以上，可获得免费送货服务。消费少于40元，消费者需另付运送费，费用视送货地点而不同，但收费大众化。

把握7月特别促销

促销中的产品包括：鳄梨、去骨鸡肉等等。（图／商家提供）

想亲自体验pandamart线上超市的快速服务吗？

现在就有好机会。7月份pandamart举行的促销活动有：

新客户优惠：在pandamart线上超市首次购物（输入促销代码TAPINTOMART），消费$20可享有$12折扣，并可额外获得2张“$24购物可获$8折扣”礼券。

现有客户优惠：消费$60折扣$6（输入促销代码XLCART60）

使用pandamart的4个步骤

步骤1：下载foodpanda应用程序

步骤2：选择shops

步骤3：选择pandamart，开始购物

步骤4：在Apply a voucher处输入促销代码，就可以付款了。

下载应用程式便可订购pandamart商品和服务。（图／商家提供）

欲知更多信息，请浏览https://www.foodpanda.sg/

*本文提供的所有资料及价格，于截稿时间正确无误。

【本文由pandamart呈献】