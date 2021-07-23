国庆庆典展期8月21日举行 国庆群众大会顺延至29日

国防部说，8月9日国庆日当天将改以检阅礼取代庆典，形式与去年在政府大厦大草场举行的类似，但是地点选在滨海湾浮动舞台。原本计划在8月7日和8日举行的烟花和红狮跳伞表演项目都将取消，而本周六和下周六的彩排则会延后。

本土冠病病例数过去一周居高不下，为了能在更安全的环境中举行国庆庆典，今年的庆典将延迟至8月21日（星期六），待高警戒解封第二阶段结束后才进行。

独立以来庆典首次延期

这是新加坡自1965年独立以来，国庆庆典首次延期。

国防部昨晚（7月22日）发文告说，8月9日国庆日当天会改以检阅礼取代庆典，形式与去年在政府大厦大草场举行的类似，但今年地点在滨海湾浮动舞台。

去年的检阅礼为时半小时，项目包括21响礼炮、“欢乐之火”鸣枪敬礼、F-15SG战斗机和悬挂着大国旗的直升机飞越大草场上空。出席的有哈莉玛总统和李显龙总理等150名内阁成员、国会议员和各界代表。

至于早前宣布的一些邻里庆祝活动和庆典彩排，国防部透露，原本计划在8月7日和8日，国庆前的周末举行的烟花和红狮跳伞表演项目都将取消，而本周六（24日）的彩排和下周六（31日）的预演会延后。

“为了能为8月21日的国庆庆典做好准备，我们会在稍迟时候进行较小规模的彩排，不过日期不会对外公布，以免公众在滨海湾一带聚集。”

对于打破先例展延国庆庆典，国防部说：“我国自1966年以来，每年举办国庆庆典庆祝国家独立。这项全国活动让不同背景的国民共襄盛举，全民一心，宣示国民的团结和建国成就。今年的改变让我们既能维护传统，也能在一个更安全的环境中举行国庆庆典。”

我国的本土确诊病例连续四天破百起，政府昨天开始收紧防疫措施，回到高警戒解封第二阶段，直到下月18日为止。

根据之前公布的安排，国庆庆典会在滨海湾浮动舞台举行，除了表演人数锐减七成外，庆典也不开放让公众抽签索票出席，只邀请在抗疫前线作出贡献的新加坡人参与。

有公众因为担心像国庆庆典这样的大型集会可能引发大感染群，于本周一（19日）发起请愿，希望政府能取消庆典。截至昨晚11时有超过3万8000人联署。

公众何伟明（36岁，工程师）认为：“比起如期举行或是完全取消，延期是更恰当的做法，这让政府这两周能专注于控制疫情。我不支持取消，因为这会影响新加坡的国际声誉。”

另一方面，随着国庆庆典延后至8月21日举行，原本定于8月22日的国庆群众大会也会跟着往后挪。总理公署昨晚发文告说，国庆群众大会现改为8月29日（星期日）进行，地点仍是新传媒位于纬壹科技城媒体城的大楼。