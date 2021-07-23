新增162起本土病例 52起无关联历来最高

裕廊渔港感染群再有87人确诊，早前暂无关联的病例也有部分找到关联，被列入该感染群，累计560人。卫生部在文礼坊美食村的员工和访客中发现七起确诊病例，美食村将从即日起关闭至8月6日。

我国昨天（7月22日）新增162起本土冠病病例，连续四天过百，当中52起与其他病例暂无关联，是单日无关联社区病例的历来最高。另有三起本土病例住在客工宿舍。

裕廊渔港感染群再有87人确诊，早前暂无关联的病例也有部分找到关联，被列入该感染群，累计560人。

与渔港感染群有关的巴刹和熟食中心增至45个，其中出现次感染群的有六个，确诊病例至少三起的有八个，少过三起的有31个。

卫生部在文礼坊美食村的员工和访客中发现七起确诊病例。为阻断传播链并彻底清洗，美食村将从即日起关闭至8月6日。

为进一步找出社区病例，曾在本月8日至22日到过文礼坊美食村和忠邦巴刹的公众也可免费接受检测。

KTV夜店感染群昨天增加五起病例，总计221人。滨海湾金沙赌场感染群则再添五起病例，累计15人。

与64697号病例有关的感染群增加六起，累计54起。据了解，这个感染群与罗威路第639座组屋和康福德高驾驶中心有关。

昨天没有出现新增感染群，本地目前有28个活跃感染群。

根据卫生部今天凌晨发布的文告，六名尚未接种疫苗，或只接种了一剂的70岁以上年长病患，有患上严重疾病的风险。

按年龄层来看，过去14天确诊的1014起本土病例中，约44％病患年龄介于19岁至39岁，达450人；18岁以下少年或孩童有39人，占3.8%；60岁以上年长者则有230人，占23％。

目前仍有415名病患住院，其中七人是需要输氧的重症病患；另有一人情况危急，在加护病房治疗。这八人都是60岁以上的年长者。

截至前天，政府通过全国疫苗接种计划，已为超过418万人施打逾691万剂疫苗。其中，超过284万人已完成疫苗接种。

另外，已有6万4982人接种科兴疫苗，累计接种7万4052剂。

整体来说，过去一周新增883起社区病例，比前一周的127起骤增近六倍，同期的无关联社区病例则从16起增至105起。

中央医院出现确诊病例 访客不准进患者到过病房

新加坡中央医院前天出现一起冠病确诊病例，院方暂不允许访客进入确诊者到过的病房，并会在相关区域消毒。

中央医院医务理事会主席鲁班副教授昨天受询时透露，这名确诊者已接种两剂冠病疫苗。院方已完成密切接触者的追踪工作，并立即通知曾与确诊者有过密切接触的人。

“我们理解访客可能因见不到亲人而感到焦虑，已立即打电话向他们汇报情况。我们也会密切留意他们亲人的情况，并确保他们所需的护理不受影响。”

中正中学圣婴女中各有一名学生确诊

另外，中正中学（总校）与圣婴女中（大巴窑）各有一名学生确诊，这两名学生最近一次上学都是本月19日。两校都已为校园清洗和消毒。

根据中正总校发给家长的通知信，确诊的中三学生曾在校外与确诊病例有过密切接触，在履行隔离令期间确诊。由于这名学生在传染期没到过学校，卫生部决定不必追踪该学生在校内的密切接触者。

圣婴女中（大巴窑）发给学生的信函则提到，与确诊的中一学生有过密切接触的师生都已放缺席假，学校昨天停课一天。

本地昨天新增170起确诊病例，包括八起输入病例，累计病例6万3791起。