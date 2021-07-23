南大研发脚踏车头盔 可降低骑士严重受伤概率

南洋理工大学科学家最新研发出一种更坚固、更安全的脚踏车头盔，有助降低骑士严重受伤的概率。

根据南大昨日的文告，南大研究人员与特种化学品生产企业阿科玛（Arkema）合作，成功研发出一种更坚固、更安全的脚踏车头盔。新头盔的能量吸收能力更强，发生事故时能减少对骑手头部造成的冲击力，降低严重受伤的程度。