南大研发脚踏车头盔 可降低骑士严重受伤概率

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来自 / 联合早报

文 /
陈歆媁

发布 / 2021年7月23日 5:00 AM

南大机械与宇航工程学院副教授梁家辉（中）及其团队成员研究助理戈拉姆（Goram Gohel，左）和研究员萨门博士（Bhudolia Somen Kumar）向记者介绍这款更坚固的复合脚踏车头盔原型。（南大提供）
南大机械与宇航工程学院副教授梁家辉（中）及其团队成员研究助理戈拉姆（Goram Gohel，左）和研究员萨门博士（Bhudolia Somen Kumar）向记者介绍这款更坚固的复合脚踏车头盔原型。（南大提供）

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南洋理工大学科学家最新研发出一种更坚固、更安全的脚踏车头盔，有助降低骑士严重受伤的概率。

根据南大昨日的文告，南大研究人员与特种化学品生产企业阿科玛（Arkema）合作，成功研发出一种更坚固、更安全的脚踏车头盔。新头盔的能量吸收能力更强，发生事故时能减少对骑手头部造成的冲击力，降低严重受伤的程度。

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