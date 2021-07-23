南大研发脚踏车头盔 可降低骑士严重受伤概率 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈歆媁 发布 / 2021年7月23日 5:00 AM 南大机械与宇航工程学院副教授梁家辉（中）及其团队成员研究助理戈拉姆（Goram Gohel，左）和研究员萨门博士（Bhudolia Somen Kumar）向记者介绍这款更坚固的复合脚踏车头盔原型。（南大提供） 字体大小: 小 中 大 南洋理工大学科学家最新研发出一种更坚固、更安全的脚踏车头盔，有助降低骑士严重受伤的概率。根据南大昨日的文告，南大研究人员与特种化学品生产企业阿科玛（Arkema）合作，成功研发出一种更坚固、更安全的脚踏车头盔。新头盔的能量吸收能力更强，发生事故时能减少对骑手头部造成的冲击力，降低严重受伤的程度。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 南大 头盔 “睡眠天使”助你好眠 pandamart线上超市 30分钟送达 24小时服务